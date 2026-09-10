Vecinos de El Palomar protestan por seguridad tras tiroteo que dejó un policía herido

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Los habitantes de la localidad bonaerense de El Palomar llevaron a cabo este jueves una manifestación demandando mayor seguridad tras un intento de robo que culminó en un tiroteo. Este incidente tuvo lugar frente a la escuela Emaús, donde un policía retirado resultó herido. En medio de la protesta, muchos vecinos expresaron su preocupación y afirmaron que "viven con miedo".

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Agencia NA

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¿Qué sucedió en El Palomar?

Un tiroteo ocurrió frente a la escuela Emaús durante un intento de robo, resultando en un policía retirado herido.

¿Cuándo se realizó la protesta?

La protesta tuvo lugar el jueves 10 de septiembre de 2026.

¿Qué exigen los vecinos?

Los vecinos exigen mayor seguridad en su localidad tras el incidente violento.

¿Dónde ocurrió el tiroteo?

El tiroteo se produjo frente a la escuela Emaús, en El Palomar.

¿Cómo se sienten los residentes?

Los residentes manifestaron que viven con miedo debido a la inseguridad en la zona.