El agro argentino, en el centro del debate sobre competitividad e inserción global

FOTO: El AmCham Agribusiness Forum reunió a referentes del sector público y privado.

FOTO: El AmCham Agribusiness Forum reunió a referentes del sector público y privado.

FOTO: El AmCham Agribusiness Forum reunió a referentes del sector público y privado.

FOTO: El AmCham Agribusiness Forum reunió a referentes del sector público y privado.

El potencial de la agroindustria argentina, las condiciones necesarias para atraer inversiones y la inserción del país en los mercados internacionales fueron algunos de los ejes del AmCham Agribusiness Forum, un espacio que reunió a representantes del sector público y privado.

Durante la apertura, el CEO de AmCham, Alejandro Díaz, destacó las fortalezas de la actividad agroindustrial argentina y su importancia en el comercio internacional.

"El agro tiene capacidad, tiene escala, tiene talento humano, tiene tecnologías aplicadas y, claramente, Argentina es un exportador clave en el mundo", afirmó.

Reformas y competitividad

Uno de los principales expositores fue el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, quien abordó las reformas impulsadas por el Gobierno, la competitividad y las condiciones necesarias para consolidar el desarrollo sostenible del país.

En ese marco, destacó el impacto que, según su visión, tiene el alineamiento internacional de Argentina.

"Claramente el alineamiento con Occidente lleva a consecuencia un proceso muy positivo hacia la economía argentina y hacia su producción y exportación", sostuvo Santilli.

También participó William Verzani, Agricultural Counselor de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, quien puso el foco en la necesidad de generar condiciones favorables para la inversión y el comercio.

"Cuando los gobiernos establecen reglas claras y eliminan barreras innecesarias, las empresas invierten, los productores innovan, el comercio crece y los países se benefician", señaló.

El rol del Estado

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó la responsabilidad del Estado para generar condiciones que permitan ampliar la inversión y el desarrollo productivo.

"El peor impuesto es la inversión que no se hace, para eso, desde el Estado tenemos una enorme responsabilidad", afirmó durante su exposición.

La discusión estuvo vinculada con los desafíos que enfrenta el sector para mejorar su competitividad y aprovechar las oportunidades que ofrece la demanda internacional.

El Congreso y las leyes para producir

El foro también incluyó un panel dedicado al liderazgo legislativo y al papel del Congreso en el desarrollo productivo.

Gisela Scaglia, diputada y exvicegobernadora de Santa Fe; Joaquín Benegas Lynch, senador por Entre Ríos; y Victoria Tolosa Paz, senadora por Buenos Aires, analizaron el rol del Poder Legislativo en el diseño de leyes y políticas destinadas a impulsar el crecimiento de la agroindustria.

El debate giró en torno a la necesidad de contar con herramientas legislativas que acompañen la actividad productiva y permitan consolidar inversiones.

Inserción global y agregado de valor

Otro de los ejes del encuentro fue la inserción internacional y la generación de mayor valor agregado a partir de la producción agroindustrial.

En ese espacio participaron Gonzalo Gebara, CEO de La Serenísima; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y Victoria Castro, directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de PromArgentina.

La jornada puso así en común las perspectivas del sector privado, los gobiernos y el ámbito legislativo sobre las oportunidades que tiene Argentina para fortalecer su producción agroindustrial, atraer inversiones y ampliar su presencia en los mercados internacionales.