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Proxima Fusion invertirá €140M en fábrica de material clave para fusión nuclear

La startup Proxima Fusion anunció la construcción de una fábrica de €140 millones para producir cinta superconductora de alta temperatura, esencial para su diseño de reactores de fusión. La fábrica utilizará financiamiento público y privado.

10/09/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

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Proxima Fusion invertirá en fábrica de superconductores

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Proxima Fusion anunció que planeaba construir una fábrica con una inversión de €140 millones (equivalente a $162.6 millones) para producir cinta superconductora de alta temperatura (HTS), un componente clave para su diseño de reactores de fusión. La decisión se tomó el pasado miércoles, marcando un paso significativo para la startup en su búsqueda de energía de fusión.

La nueva planta se ubicará en Alemania y se espera que utilice una combinación de financiamiento público y privado, con el estado de Lower Saxony contribuyendo con €21 millones. Este movimiento se produce pocos meses después de que Proxima Fusion recaudara €411 millones en una ronda de financiamiento, lo que la posicionó entre las startups de fusión mejor financiadas.

La cinta HTS se utilizará para generar potentes campos magnéticos necesarios para contener el plasma requerido para desencadenar reacciones de fusión. Para su planta de demostración, Proxima planeaba utilizar 20,000 kilómetros de cinta HTS, mientras que su planta comercial requeriría el doble de esta cantidad. Actualmente, la mayor parte de la producción de cinta HTS se realiza en China y Japón.

La cinta HTS ha surgido como uno de los avances fundamentales en la última década que ha permitido el desarrollo de la actual generación de startups de energía de fusión. Gracias a su capacidad para generar campos magnéticos fuertes a temperaturas relativamente altas, la cinta HTS permite diseños de reactores más pequeños y eficientes.

A pesar de que se espera que la energía de fusión consuma gran parte de la producción mundial de cinta HTS, otras empresas, como Veir, también la utilizan para aumentar la eficiencia y la densidad de potencia en centros de datos.

Lectura rápida

¿Qué anunció Proxima Fusion?
La construcción de una fábrica de €140 millones para producir cinta superconductora de alta temperatura.

¿Cuánto financiamiento recibió Proxima Fusion recientemente?
La startup recaudó €411 millones en una ronda de financiamiento.

¿Dónde se ubicará la nueva fábrica?
En Alemania, con apoyo del estado de Lower Saxony.

¿Qué uso tendrá la cinta HTS?
Generar campos magnéticos para contener plasma en reacciones de fusión.

¿De dónde proviene la mayor parte de la cinta HTS actualmente?
Principalmente de China y Japón.

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