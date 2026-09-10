Sonríe Kudelka: Guch quedó afuera de la lista del sub-19 para los Suramericanos

FOTO: Facundo Guch, convocado a la Selección Argentina Sub-19 para los Suramericanos.

Con el fixture ya definido y la Selección Sub 19 de Argentina lista para competir en el Grupo B de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el entrenador Diego Placente y su cuerpo técnico oficializaron la lista de 18 convocados que representarán al país en el certamen organizado por Odesur.

La principal ausencia es la de Facundo Guch.

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#Sub19 Listado oficial de convocados para los Juegos #SuramericanosSantaFe2026.



???? Este es el equipo de Argentina, dirigido por Diego Placente.



?? https://t.co/rFfG9EWhTF pic.twitter.com/ZfmFIW4PzY — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 10, 2026

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El futbolista de Newell''s, que inicialmente estaba considerado entre los posibles citados, quedó fuera de la nómina final, por lo que permanecerá a disposición de Frank Darío Kudelka, entrenador del primer equipo rojinegro.

El equipo argentino, dirigido por Placente, afrontará el torneo con la misión de pelear por el título. Los partidos se desarrollarán íntegramente en suelo santafesino, con sede en la ciudad de Santa Fe y otras localidades cercanas.