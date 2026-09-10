Sonríe Kudelka: Guch quedó afuera de la lista del sub-19 para los Suramericanos
El DT del cuadro rojinegro esperaba contar con el juvenil al que tiene en consideración para el ataque ante Vélez.
10/09/2026 | 16:18Redacción Cadena 3
FOTO: Facundo Guch, convocado a la Selección Argentina Sub-19 para los Suramericanos.
FOTO: Facundo Guch, jugador de Newell´s.
Con el fixture ya definido y la Selección Sub 19 de Argentina lista para competir en el Grupo B de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el entrenador Diego Placente y su cuerpo técnico oficializaron la lista de 18 convocados que representarán al país en el certamen organizado por Odesur.
La principal ausencia es la de Facundo Guch.
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#Sub19 Listado oficial de convocados para los Juegos #SuramericanosSantaFe2026.— ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 10, 2026
???? Este es el equipo de Argentina, dirigido por Diego Placente.
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El futbolista de Newell''s, que inicialmente estaba considerado entre los posibles citados, quedó fuera de la nómina final, por lo que permanecerá a disposición de Frank Darío Kudelka, entrenador del primer equipo rojinegro.
El equipo argentino, dirigido por Placente, afrontará el torneo con la misión de pelear por el título. Los partidos se desarrollarán íntegramente en suelo santafesino, con sede en la ciudad de Santa Fe y otras localidades cercanas.
Lectura rápida
¿Quién es el entrenador de la Selección Sub 19 de Argentina?
Diego Placente es el entrenador de la Selección Sub 19 de Argentina.
¿Cuál es la principal ausencia en la lista de convocados?
La principal ausencia es la de Facundo Guch, futbolista de Newell''s.
¿Cuántos jugadores fueron convocados para el torneo?
Fueron convocados un total de 18 jugadores para representar a Argentina en el torneo.
¿Dónde se llevarán a cabo los partidos del torneo?
Los partidos se desarrollarán en la ciudad de Santa Fe y otras localidades cercanas.
¿Qué organización está detrás del certamen?
El torneo está organizado por Odesur.