Ordenan a De la Espriella eliminar imágenes con cadáveres de operaciones militares en redes sociales

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Un tribunal en Bogotá ha instruido al presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, a retirar de sus redes sociales oficiales diversas publicaciones en las que se le ve junto a cuerpos de supuestos integrantes de grupos armados que fueron abatidos en operaciones militares.

La decisión del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá se refiere a imágenes compartidas el 2 y 4 de septiembre en Instagram, vinculadas a dos operativos de las fuerzas de seguridad contra grupos armados.

La acción legal fue impulsada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien argumentó que la difusión de estas imágenes podría afectar derechos fundamentales, en particular los de los menores de edad.

El tribunal aún no ha determinado la ilegalidad de las publicaciones ni ha resuelto de fondo la tutela, pero su decisión busca evitar que estas imágenes permanezcan en las redes oficiales mientras se evalúa si el contenido puede ser considerado violento o explícito y si su difusión representa una vulneración de derechos.

El presidente, entre decenas de cadáveres

Una de las publicaciones que ahora enfrenta la orden judicial fue compartida el 2 de septiembre y estaba relacionada con la operación Azarías, realizada en el municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare.

En las imágenes, se observa a De la Espriella caminando entre bolsas blancas que contienen los cuerpos de al menos 23 personas abatidas durante acciones de las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC.

Dos días después, el 4 de septiembre, la Presidencia publicó otro contenido vinculado a la operación Centinela de la Patria, en Riohacha, capital del departamento de La Guajira.

En esta ocasión, el mandatario apareció junto a cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, entre los que se encontraba Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Bendito Menor", señalado como miembro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).

La difusión de estas imágenes ha convertido la exhibición de los cadáveres en parte de la comunicación pública de las operaciones de seguridad del Gobierno, generando un debate sobre los límites de la propaganda oficial, el tratamiento de las víctimas y la exposición de contenido violento en las redes institucionales.

La Presidencia y De la Espriella cuentan con dos días para presentar su defensa. Posteriormente, el tribunal deberá pronunciarse sobre los temas planteados en el proceso.