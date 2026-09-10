El CONICET lanza un nuevo reglamento para impulsar Empresas de Base Tecnológica en Argentina

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) aprobó un nuevo Reglamento de Empresas de Base Tecnológica (EBT) con el objetivo de fortalecer la política institucional que busca transformar el conocimiento científico y tecnológico en innovación y desarrollo productivo. Este nuevo marco no solo simplificó procedimientos, sino que también estableció reglas más claras y previsibles, ampliando las herramientas de promoción y los beneficios disponibles para la creación y crecimiento de estas empresas.

Las EBT son consideradas empresas intensivas en conocimiento, dedicadas a desarrollar, producir y comercializar productos o servicios que requieren investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. En el caso de las EBT reconocidas por el CONICET, estas utilizan resultados de investigaciones, propiedad intelectual, infraestructura y otros activos generados por investigadores y personal del Consejo.

El presidente del CONICET, Daniel Salamone, destacó la importancia de esta actualización, señalando que "es un paso importante para acercar aún más la ciencia al sector productivo". Agregó que contar con reglas más simples y claras facilita la transformación del conocimiento en empresas y mejora las condiciones para atraer inversiones en innovación.

El nuevo reglamento, denominado Reglamento 2026, consolida la evolución de la política del CONICET hacia un modelo de promoción activa de emprendimientos tecnológicos. Entre sus avances, se destaca la simplificación de procedimientos y una mayor previsibilidad en las reglas. Por ejemplo, se establece que al menos el 10% del capital social de las EBT debe estar en manos de agentes o becarios del CONICET, sin que el organismo participe en la gestión del capital social.

Asimismo, el reglamento incluye procedimientos y plazos definidos para la evaluación y aprobación de las EBT, lo que aporta mayor transparencia y permite que las decisiones se adopten bajo criterios previamente establecidos.

El vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Alberto Baruj, también resaltó que este reglamento facilitará el reconocimiento de los emprendimientos y brindará un marco previsible para el desarrollo de proyectos. Además, se busca normalizar la situación de muchas empresas emergentes para que trabajen de manera sinérgica con el CONICET.

A través del Programa de Promoción y Desarrollo de EBT, la Gerencia de Vinculación Tecnológica del CONICET proporciona asesoramiento en diversas áreas, capacitación, vinculación con empresas y universidades, y acciones para reducir los riesgos asociados a la creación y crecimiento de empresas tecnológicas.

Entre las novedades del reglamento, se amplían los beneficios e incentivos para las EBT, vinculándolos con la generación de empleo local y el fortalecimiento de vínculos formales con el sistema productivo. Las herramientas incluyen bonificaciones en licencias, períodos de gracia para el recupero de gastos de propiedad intelectual y prioridad en convocatorias de financiamiento.

El gerente de Vinculación Tecnológica del CONICET, Gustavo Schötz, destacó que los beneficios están orientados a apoyar a las empresas en etapas tempranas, cuando los científicos deben organizar equipos emprendedores y atraer capital de riesgo.

Finalmente, la nueva normativa refuerza los mecanismos de seguimiento y responsabilidad compartida, lo que permitirá un control más riguroso sobre el avance de las empresas reconocidas. Con esta iniciativa, el CONICET busca promover la innovación y contribuir al desarrollo del país mediante la creación de empleo calificado y el fortalecimiento del tejido productivo.