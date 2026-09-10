Walter Samuel dejará la Selección Argentina y se lanzará como técnico principal

Buenos Aires, 10 de septiembre (BA) - Walter Samuel, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, dejará el cuerpo técnico nacional a fin de año. Más allá de la continuidad o no del DT al frente del combinado albiceleste, el exdefensor no renovará su contrato para lanzarse como técnico principal.

El vínculo del cuerpo técnico de Scaloni, compuesto por Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, tiene fecha de vencimiento en diciembre. Luego de perder la final contra España en el Mundial 2026, el DT puso en duda la renovación del contrato.

La idea de Samuel es la de formarse durante algunos meses más y luego intentar dirigir un equipo en Europa. En dicho continente, tuvo experiencia como jugador en la Roma de Italia (2000-2004), el Real Madrid (2004-2005), el Inter de Milán (2005-2014) y el Basilea de Suiza (2014-2016).

La decisión del defensor ex Boca habría sido tomada hace algunos meses y, ante la incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni, cobró más fuerza en las últimas horas. En ocho años como integrante del cuerpo técnico albiceleste, consiguió levantar dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino intentarán convencer a Scaloni para que siga siendo el técnico de la Selección Argentina más allá de diciembre. Desde la casa madre del fútbol argentino apuntan a que pueda estar, al menos, en un Mundial más.

A pesar de ese deseo, el hombre de Pujato fue claro cuando afirmó que se tomará un tiempo para reflexionar sobre si quiere o no seguir al mando de la Scaloneta. Tras la final con España, el propio DT afirmó que es "muy difícil" armar un grupo humano exitoso como el que él mismo gestó desde 2018.