Robaron documentación de Franco Jara tras romperle el vidrio del auto en el Parque del Chateau

FOTO: El delantero de Instituto, Franco Jara, víctima de la inseguridad (archivo).

El futbolista de Instituto Franco Daniel Jara sufrió un robo en las últimas horas en la zona del Parque del Chateau, en la ciudad de Córdoba.

Según informó el propio jugador, delincuentes rompieron uno de los vidrios de su vehículo, mientras se encontraba estacionado, y se llevaron un bolso que contenía su carnet y documentación personal.

El hecho generó preocupación debido a que entre los elementos sustraídos se encuentran documentos pertenecientes al delantero de Instituto, por lo que se solicita colaboración para intentar recuperarlos.

Jara pidió estar atentos ante la posibilidad de que la documentación sea encontrada o descartada en algún sector cercano al lugar donde ocurrió el robo.

El episodio vuelve a poner en alerta a quienes concurren al Parque del Chateau, una zona de circulación y recreación que también registra hechos de inseguridad vinculados al robo de pertenencias del interior de vehículos.