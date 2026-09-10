El Collaborative Fund invierte en D.C. United y busca innovar en la propiedad deportiva

Collaborative Fund, una firma de capital de riesgo con sede en Nueva York y aproximadamente $1,000 millones bajo gestión, anunció su inversión en el club de fútbol D.C. United y su estadio, Audi Field. Esta decisión marca un paso significativo en la tendencia de convertir el capital de riesgo en propiedad de equipos deportivos, un camino que fue abierto por Thrive Capital hace unos meses.

La firma, que ha realizado inversiones tempranas en empresas como Lyft, Reddit y Sweetgreen, ve en esta adquisición una extensión de su modelo de negocio. En un comunicado, Craig Shapiro, fundador y socio gerente de Collaborative Fund, describió la franquicia como "el producto de consumo definitivo", subrayando la larga base de aficionados de D.C. United, uno de los clubes originales de la Major League Soccer.

La firma Thrive Capital, liderada por Joshua Kushner, lanzó un nuevo vehículo llamado Thrive Eternal, diseñado para mantener "franquicias icónicas e instituciones culturales" por décadas. Esta iniciativa comenzó con la adquisición de una participación en los San Francisco Giants y, posteriormente, la compra de los Lakers por $12.5 mil millones, un récord en la historia de la NBA.

A diferencia de Thrive, el enfoque de Collaborative Fund es menos sobre la adquisición de un activo apreciable y más sobre lo que puede ofrecer el equipo. Shapiro mencionó que D.C. United no solo proporciona una inversión, sino también una plataforma para exhibir productos de su cartera, como la marca de bebidas Olipop y la empresa de tecnología de fitness Whoop. La idea es utilizar Audi Field como un espacio para activar y promocionar estos productos durante los eventos.

El interés por las franquicias deportivas ha aumentado considerablemente, con valoraciones que se disparan en el mundo del fútbol. Por ejemplo, el valor de la franquicia de Inter Miami se ha duplicado desde la llegada de Lionel Messi. Según un informe de Forbes, el valor promedio de los clubes de la MLS ha aumentado un 134% desde 2019.

El enfoque de Collaborative Fund es innovador, ya que busca integrar su modelo de negocio con la experiencia de los fanáticos. Shapiro considera que la propiedad de un equipo no solo es una inversión, sino una oportunidad para conectar de manera más profunda con los consumidores.

La operación está sujeta a la aprobación de la MLS, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre el capital de riesgo y la propiedad deportiva.