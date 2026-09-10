Mirtha Legrand sigue en el sanatorio: últimas novedades sobre su salud

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La icónica conductora Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de bronquitis. Según informaron fuentes cercanas, su evolución es positiva y se encuentra recibiendo la atención médica necesaria.

El último parte médico, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, señala que la Chiqui "evoluciona favorablemente y sin complicaciones", lo que abre la posibilidad de que pueda recibir el alta en las próximas horas y continuar su recuperación en su hogar.

La periodista Mercedes Ninci, quien se encontraba realizando guardia en el sanatorio, conversó con un destacado médico de la institución, quien le compartió información alentadora sobre el estado de salud de la conductora. "Le pregunté a un importantísimo médico de la institución: '¿Cómo está Mirtha?'. Me dice: 'Mirtha acá en Mater Dei está como en su casa; se va a ir cuando esté 10 puntos'. Y le pregunto: '¿Y cómo está Mirtha ahora?'. Me respondió 'Está 10 puntos'", relató Ninci en La Mañana con Moria.

En declaraciones a la prensa, la hija de la conductora, Marcela Tinayre, solicitó que se calme la ansiedad respecto a la salud de Mirtha: "Por el momento vamos a esperar", afirmó a cronistas de América TV.

A pesar de los rumores sobre un posible alta médica, la familia desea que esta información no se haga pública para permitir que la conductora pueda salir del sanatorio con tranquilidad. En caso de que no se concrete el alta, se emitirá un nuevo parte informativo sobre su evolución.

Mientras tanto, la familia y la producción de su programa han decidido que su nieta Juana Viale la reemplace en "Las Mesazas" durante el fin de semana, ya que las grabaciones están programadas para este viernes.