Festival de Cine regresa con entradas a $5.000 en cines de Argentina

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Se anunció una nueva edición del Festival de Cine que se desarrollará a nivel nacional, ofreciendo entradas a un precio promocional de 5 mil pesos. Este evento tendrá lugar del 10 al 16 de septiembre y contará con funciones tanto en 2D como en 3D.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la preventa de entradas comenzó el pasado martes y la programación incluirá una variedad de títulos, que abarcan desde estrenos hasta una selección especial de reestrenos.

En su segunda edición de este año, el festival permitirá al público disfrutar del cine a precios accesibles, además de promociones específicas que ofrecerán los distintos complejos cinematográficos. Durante esta semana especial, se podrán ver algunos de los títulos más destacados que ya están en cartelera, como Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator.

Las entradas se podrán adquirir a través de las páginas web de cada cine. Entre las películas que estarán disponibles durante el festival se encuentran: El heladero, Código venganza, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, Hechizo de amor y Oasis. Además, continuarán en exhibición películas como Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator.

El festival también incluirá el reestreno de grandes clásicos y éxitos, como la trilogía de Volver al Futuro, Rápidos y Furiosos 1 y Shrek 1. Asimismo, regresarán a las salas Hoppers, El diablo viste a la moda 2, Mario Galaxy, Michael, Scary Movie 6, Minions y monstruos, Moana live action, Backrooms, The Boxtrolls, ParaNorman y Coraline.