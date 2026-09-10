Santa Fe ya tiene su FanFest: música, gastronomía y actividades para todos

A pocos días del comienzo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la ciudad de Santa Fe puso en marcha uno de los espacios que acompañarán la competencia más allá de los escenarios deportivos. Este jueves quedó oficialmente inaugurada la Capi Plaza, en el Parque del Sur, que funcionará como epicentro del FanFest de la capital provincial.

La propuesta busca convertir el espacio en un punto de encuentro durante el desarrollo del evento, con una agenda que combinará música, gastronomía, actividades recreativas y propuestas para toda la familia. Los FanFest estarán activos desde el domingo 13 de septiembre, jornada en la que comenzarán las competencias, y funcionarán también en Rosario y Rafaela.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Va a ser un evento único que va a acompañar este gran evento multideportivo”, señaló la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, durante una recorrida por la Capi Plaza. En el lugar habrá un escenario principal y otro secundario, además de una programación que incluirá artistas nacionales y locales.

Entre los nombres anunciados para la agenda aparecen Los Tipitos, Los Pericos, Benjamín Amadeo, Cacho Deicas, Muriel Lozano, Mario Pereyra y Qué Locura, entre otros. En Rosario, el inicio de las actividades musicales tendrá a Rombai como protagonista, mientras que en Rafaela está prevista la presentación de Turf.

Pero la agenda no estará limitada a los recitales. Los FanFest también ofrecerán propuestas gastronómicas, juegos para las infancias, conversatorios, charlas, espacios de streaming y radios en vivo, con el objetivo de sumar actividades para quienes se acerquen a vivir el clima de los Juegos aunque no concurran a las competencias.

En Santa Fe, la actividad se concentrará en la Capi Plaza del Parque del Sur. En Rosario habrá dos espacios principales, ubicados en el Parque Independencia y el Museo del Deporte, mientras que Rafaela contará con propuestas en el Velódromo y el estadio Invencible.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, con competencias distribuidas entre Santa Fe, Rosario y Rafaela. Así, además de la actividad deportiva, las tres ciudades se preparan para recibir a vecinos y visitantes con una programación cultural y recreativa que buscará extender la celebración más allá de las sedes de competencia.

Informe de Emiliano Guardia.