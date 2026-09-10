Hidrovía: entró en vigencia la nueva concesión, baja el peaje y prometen obras
El corredor fluvial concentra cerca del 80% de las exportaciones argentinas y constituye una vía estratégica para el comercio exterior. El ministro de Economía destacó el comienzo de la nueva etapa.
10/09/2026 | 20:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Hidrovía (NA)
FOTO: Archivo.- Contenedores en el Puerto de Santa Fe.
El consorcio Vía Navegable Argentina, integrado por Jan de Nul y Servimagnus, comenzó este jueves a operar el principal corredor fluvial del país. El nuevo esquema contempla una baja del 13,5% en el peaje y obras de infraestructura por unos US$10.000 millones durante los próximos 25 años.
La Hidrovía Paraná-Paraguay inició una nueva etapa. El Gobierno nacional confirmó este jueves la entrada en vigencia de la concesión a cargo de Vía Navegable Argentina (VNA), el consorcio conformado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus.
El corredor fluvial concentra cerca del 80% de las exportaciones argentinas y constituye una vía estratégica para el comercio exterior, en particular para la actividad agroexportadora y los puertos ubicados en la región del Gran Rosario y el Cordón Industrial.
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Uno de los primeros cambios del nuevo esquema será la reducción del peaje para las embarcaciones. La tarifa pasará de US$4,30 a US$3,80 por tonelada de registro neto, lo que representa una disminución del 13,5%.
Según las estimaciones técnicas de la concesionaria, la reducción implicará un ahorro logístico anual de entre US$375 millones y US$456 millones para el sector agroexportador. El impacto alcanzaría especialmente a las terminales portuarias de Santa Fe, una zona clave para la salida de la producción argentina hacia los mercados internacionales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el comienzo de la nueva etapa a través de sus redes sociales. “La Vía Navegable Troncal inicia una etapa con gestión privada, obras estratégicas y una baja en el peaje, que pasa de US$4,30 a US$3,80”, señaló.
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COMIENZA LA GESTIÓN PRIVADA DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL: OBRAS HISTÓRICAS Y UNA TARIFA MÁS BAJA— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2026
La Vía Navegable Troncal inicia una etapa con gestión privada, obras estratégicas y una baja en el peaje, que pasa de US$4,30 a US$3,80.
La nueva concesión contempla la…
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El nuevo contrato también contempla un programa de obras destinado a ampliar y mejorar la infraestructura de la vía navegable. Entre los proyectos previstos se encuentra el dragado de los ríos Paraná Bravo y Paraná Guazú hasta una profundidad de 34 pies, unos 10,3 metros.
La intervención permitirá mejorar las condiciones de navegación y facilitar el ingreso de buques tipo Panamax, con una capacidad de hasta 40.000 toneladas, directamente al puerto de Ibicuy, en Entre Ríos.
El proyecto apunta además a ampliar la participación de cargas provenientes de Entre Ríos, la región mesopotámica y Brasil, evitando en determinados casos el paso previo por las terminales portuarias santafesinas. A esto se sumará la incorporación de radares, cámaras y herramientas digitales para reforzar el monitoreo y control de la navegación en la cuenca.
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La concesión tendrá una duración de 25 años y contempla inversiones estimadas en torno a los US$10.000 millones a lo largo de ese período. De esta manera, el Estado nacional deja la operación directa del corredor en manos privadas, aunque conserva las funciones de control y fiscalización.
En esa línea, Caputo sostuvo que la concesión permitirá alcanzar “menores costos logísticos, más infraestructura y mayor competitividad para la producción argentina”.
Lectura rápida
¿Qué comenzó a operar el consorcio Vía Navegable Argentina? El principal corredor fluvial del país, con un nuevo esquema que contempla una baja del 13,5% en el peaje.
¿Quiénes integran el consorcio Vía Navegable Argentina? La empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus.
¿Cuándo se confirmó la entrada en vigencia de la concesión? Este jueves.
¿Dónde se concentra cerca del 80% de las exportaciones argentinas? En el corredor fluvial, que es estratégico para el comercio exterior.
¿Cómo impactará la reducción del peaje en el sector agroexportador? Se estima un ahorro logístico anual de entre US$375 millones y US$456 millones.