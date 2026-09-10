La AFA recibió el reclamo de Vélez y le otorgó a Boca un plazo para apelar

FOTO: La AFA dio los pasos a seguir tras el reclamo de Vélez.

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) - El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino ha formalizado el reclamo de Vélez contra Boca en relación al partido de la Copa Argentina, instando al Xeneize a tomar conocimiento del mismo y a presentar su apelación en un plazo de cinco días.

Desde la AFA se comunicó: "Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo", haciendo referencia al artículo 36 del código disciplinario.

La disputa entre Vélez y Boca se originó tras la eliminación del Fortín en los octavos de final de la Copa Argentina, donde se definió por penales. El equipo de Liniers alega que el Xeneize incurrió en una formación indebida y solicita su descalificación de la competencia, al tiempo que demanda ocupar su lugar en los cuartos de final.

Recientemente, Vélez comunicó que había presentado formalmente el reclamo ante la AFA, argumentando que Boca incluyó en la planilla del partido a seis jugadores extranjeros, cuando el límite permitido es de cinco.

En el mismo Boletín Oficial, el Tribunal de Disciplina sentó un precedente desfavorable para el Fortín: en el ámbito del fútbol femenino, Lanús había reclamado que Belgrano realizó seis cambios en un partido, pidiendo que se le otorgue la victoria. Sin embargo, la AFA optó por no alterar el resultado (3-1 a favor del Pirata) y aplicó una sanción económica.