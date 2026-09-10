Un menor entró con convulsiones al Vilela y tenía cocaína en el organismo: padres presos

FOTO: Padres de un menor ingresado al Vilela con convulsiones fueron detenidos.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves en Rosario a los padres de un menor luego de que se detectara cocaína en el organismo del niño, quien había sido trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela tras sufrir un cuadro de convulsiones.

El caso se inició el pasado 8 de septiembre, cuando los estudios médicos realizados al menor confirmaron la presencia de cocaína en su organismo. A partir de ese momento, se puso en marcha una investigación para establecer en qué circunstancias el niño habría entrado en contacto con la sustancia y determinar las eventuales responsabilidades.

Las tareas estuvieron a cargo del Departamento Operativo de Investigaciones (DOI), a través de la Brigada UVAL, dependiente de la PDI del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, con intervención de la Fiscalía.

De acuerdo con la información oficial, la causa investiga una presunta tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con el suministro gratuito de material estupefaciente, agravado por tratarse de un menor de edad.

Como resultado de las diligencias realizadas durante los últimos días, los investigadores reunieron elementos que permitieron solicitar las medidas judiciales correspondientes.

Por disposición de la fiscal Vega, este jueves fueron detenidos Pablo B., de 47 años, y Valeria C., también de 47, ambos residentes en Rosario. El hombre fue localizado en la vía pública, en inmediaciones de San Martín y Pasaje Pino, mientras que la mujer fue detenida en Italia al 2800.

Durante los procedimientos, además, se secuestró un teléfono celular que quedó incorporado a la investigación y será analizado por los investigadores.

Ambos detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder. La investigación permanece en curso.