La empresa Vicuña renueva la campaña de exploración minera intensiva en Filo del Sol

FOTO: La compañía inicia una nueva etapa de su proyecto.

Una vez que las condiciones climáticas permitan retomar plenamente las actividades en alta cordillera, Vicuña avanzará con un programa de aproximadamente 55.500 metros de perforación durante la temporada 2026-2027, con foco principal en Filo del Sol.

Vicuña iniciará una nueva campaña de exploración en la alta cordillera, que contempla aproximadamente 55.500 metros de perforación diamantina durante los próximos 12 meses. Los trabajos estarán concentrados principalmente en Filo del Sol y permitirán continuar ampliando el conocimiento geológico del depósito y generando información técnica para acompañar el avance de las ingenierías del proyecto integrado.

La campaña se desarrollará en Argentina y Chile, a altitudes de entre 4.500 y 5.500 metros sobre el nivel del mar, y prevé operar con hasta ocho equipos de perforación en simultáneo.

El programa incluye pozos de podrían ir más allá de los 1.500 metros de profundidad, lo que requiere equipamiento de alta capacidad y experiencia técnica específica para operar en condiciones de alta montaña.

Para ejecutar el programa, Vicuña seleccionó a Boart Longyear Argentina y HyTech Griffith Drilling Argentina, luego de un proceso licitatorio competitivo que contempló evaluaciones técnicas, comerciales, de seguridad y salud ocupacional, sustentabilidad y desarrollo local.

Para llevar adelante las tareas, serán necesarios equipos de alta capacidad, con excelente manejo de la desviación del barreno y recuperación del testigo. La participación simultánea de ambas compañías permitirá desplegar la capacidad necesaria para cumplir con el programa previsto.

La campaña 2026-2027 dará continuidad al trabajo exploratorio desarrollado por Vicuña en la cordillera de los Andes y permitirá incorporar nueva información para seguir avanzando en la definición técnica del proyecto.