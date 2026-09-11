Diego Torres volvió a Córdoba para mostrar “Mi Norte y Mi Sur Tour” y repasar sus grandes canciones
El recital se llevó a cabo en la Plaza de la Música. La gira tiene el nombre de su último álbum, en el que participan Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.
11/09/2026 | 23:15Redacción Cadena 3
FOTO: Diego Torres, en pleno show en la Plaza de la Música.
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Audio. Diego Torres volvió a Córdoba para mostrar “Mi Norte y Mi Sur Tour” y repasar sus grandes canciones
Turno Noche
El cantante Diego Torres regresó este viernes a la noche a la ciudad de Córdoba en el marco de su gira “Mi Norte y Mi Sur Tour”.
El recital se realizó en la Plaza de la Música, ubicada en Costanera y Mendoza, desde las 21.
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El cantante habló antes de su presentación del 11 de septiembre en Plaza de la Música. Contó cómo eligió a los invitados de su álbum "Mi Norte y Mi Sur" y compartió anécdotas con su hija.
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La gira del artista pop lleva el nombre de su último disco, que contiene 11 canciones y contó con la participación de invitados de lujo: Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.
Además de interpretar los temas de “Mi Norte y Mi Sur”, Torres repasó sus grandes éxitos, como “Color esperanza”, “Tratar de Estar Mejor”, “Penélope”, “Sueños”, “Usted”, “Andando” y “Guapa”.
Informe de Geo Monteagudo.
Lectura rápida
¿Quién se presentó en Córdoba?
El cantante Diego Torres se presentó en Córdoba.
¿Cuándo fue el recital?
El recital se realizó este viernes a la noche.
¿Dónde tuvo lugar el evento?
El evento tuvo lugar en la Plaza de la Música.
¿Qué incluye su gira?
La gira incluye temas de su último disco “Mi Norte y Mi Sur” y sus grandes éxitos.
¿Quiénes fueron algunos de los invitados?
Los invitados incluyen a Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.