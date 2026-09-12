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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 12 de septiembre

Este sábado 12 de septiembre, Mendoza presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 2° y 7°. La humedad es alta y el viento sopla desde el sur a 10 km/h.

12/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza experimenta un clima de light rain con una temperatura actual de 4°. La sensación térmica es de -2°, lo que indica un ambiente fresco y húmedo. La humedad se encuentra en un 85%, lo que contribuye a la sensación de frío. La visibilidad es de 6853 metros y el viento sopla a 10 km/h desde el sur.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 8°. Las condiciones de viento son moderadas, con ráfagas que alcanzan los 10 km/h. La alta humedad y las lluvias ligeras persistirán durante gran parte del día, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si planean actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, Mendoza presentará un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 13 de septiembre, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 2° y 11°. El lunes 14 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima de 18°, también con cielo despejado. Para el martes 15 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo despejado.

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