Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 12 de septiembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el sábado 12 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, y la humedad se encuentra en un 78%. La visibilidad es de 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para este sábado 12 de septiembre, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que alcanzarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura durante el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a las bajas temperaturas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 13 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 15°, con cielo nublado. Para el lunes 14 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 18°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15 de septiembre, se espera un día más cálido, con mínimas de 7° y máximas de 22°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 22°, con cielo claro. Se recomienda estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas.