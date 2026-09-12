Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 12 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°. La humedad se encuentra en un 77%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 13°. Las condiciones del día se caracterizarán por un cielo mayormente nublado, con viento moderado y una humedad que se mantendrá en niveles altos. No se esperan lluvias, lo que permitirá que la jornada transcurra sin inconvenientes.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 13 de septiembre, la mínima será de 5° y la máxima de 12°, con cielo despejado. El lunes 14 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 14°, también con cielo despejado. Para el martes 15 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 14°, con algunas nubes. Finalmente, el jueves 17 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 17°, con cielo nublado.