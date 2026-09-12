Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 12 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

Ahora

En este momento, el cielo ense presenta con. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 63%, la visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h. La humedad y la presión atmosférica se mantienen en niveles normales, lo que contribuye a un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El domingo 13 de septiembre, se anticipa una mínima de 4° y una máxima de 7°, con probabilidad de. El lunes 14 de septiembre, la mínima será de 2° y la máxima alcanzará los 15°, con cielo poco nublado. Para el martes 15 de septiembre, se prevé un clima más cálido, con mínimas de 6° y máximas de 23°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 22°, también con cielo despejado. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 24°, con