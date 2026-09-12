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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 12 de septiembre

Este sábado 12 de septiembre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 7° y 14°. Se prevé cielo parcialmente nublado y vientos leves del norte.

12/09/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 63%, la visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h. La humedad y la presión atmosférica se mantienen en niveles normales, lo que contribuye a un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta mostrará variaciones. El domingo 13 de septiembre, se anticipa una mínima de 4° y una máxima de 7°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 14 de septiembre, la mínima será de 2° y la máxima alcanzará los 15°, con cielo poco nublado. Para el martes 15 de septiembre, se prevé un clima más cálido, con mínimas de 6° y máximas de 23°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 22°, también con cielo despejado. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 24°, con nubes cubiertas.

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