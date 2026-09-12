Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 12 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de few clouds, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 11°. La humedad es del 77%, lo que genera una atmósfera algo cargada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.89 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1023 hPa.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las condiciones de viento serán leves, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas de la mañana. La humedad se mantendrá en niveles altos, pero no se prevén lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentarán variaciones en las temperaturas. Para el domingo 13 de septiembre, se anticipa una mínima de 4° y una máxima de 8°, con cielo cubierto. El lunes 14 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 6° y 17°, con algunas nubes dispersas. El martes 15 de septiembre, se espera un día soleado, con mínimas de 9° y máximas de 22°. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, las temperaturas continuarán en ascenso, con mínimas de 11° y máximas de 22°.