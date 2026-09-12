Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 12 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 69%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1024 hPa.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Durante este sábado, la temperatura mínima se registrará en 7° y la máxima alcanzará los 12°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s, y la humedad se mantendrá en un 69%. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se prevé un clima variado en Rosario. El domingo 13 de septiembre, la mínima será de 5° y la máxima de 15°, con cielo despejado. El lunes 14, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 18°, con algunas nubes. El martes 15, la mínima será de 7° y la máxima de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 16, se espera una mínima de 10° y una máxima de 25°, con nubes cubriendo el cielo.