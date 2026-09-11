Susana Buontempo, la voz compañera de tantos en la trasnoche: “Los oyentes dicen que les doy paz”

Llevás casi 34 años al frente de "Noche y Día" en Cadena 3, uno de los programas de trasnoche más longevos de la radio. ¿Cómo lograste convertirte en esa compañía íntima para millones de personas en la madrugada y cómo nació el ciclo?

Creo que surgió de manera natural. Mi timbre de voz me marcó para siempre en la radio. Ingresé a la emisora —en ese momento LV3— para cubrir vacaciones en la FM 100.5. Al finalizar el verano, me sugirieron mantener el contacto y, el 3 de marzo de ese mismo año, se puso en marcha el espacio de la trasnoche. En aquella época las radios no transmitían durante las 24 horas como ocurre actualmente, por lo que fue una propuesta pionera.

¿Cómo percibís e interpretás la relación con esa audiencia nocturna tan amplia?

Es un público muy diverso: están quienes trabajan de noche y necesitan mantenerse despiertos, los que están solos o atravesando algún sufrimiento físico o emocional, los adultos mayores y los estudiantes. En aquellos años las propuestas nocturnas eran muy pocas y se estilaba pasar música melosa, pero con ese estilo un camionero o un trabajador de fábrica se dormían. Tuve que buscar una forma de entretener a todos. Con el tiempo, los oyentes me otorgaron una autoridad basada en que mi voz les transmite paz y calma.

Durante 23 años compartiste la conducción con Luis Beresovsky. ¿Cómo fue el desafío de asumir el programa en solitario tras su retiro?

Fue lo que más me costó. Éramos una dupla consolidada de más de dos décadas ininterrumpidas. Cuando alguien tan característico se ausenta, al público le cuesta adaptarse al cambio porque los oyentes somos animales de costumbre. Durante un tiempo la gente expresaba cuánto lo extrañaba. Procuré darle siempre a Luis el lugar que se merece como cofundador del ciclo, mientras rearmaba la propuesta a mi manera y adaptaba la conducción para una sola persona.

Tu labor radial refleja un profundo conocimiento sobre el folclore y la música popular. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje?

Fue un aprendizaje constante. Luis tenía un conocimiento y un archivo impresionante, así que aprendí mucho a su lado durante las entrevistas a los artistas. Por mi parte, aportaba el conocimiento del folclore que traía desde la cuna por mi familia, pero el verdadero aprendizaje vino al ponerme al hombro el programa "Recorriendo el país", que duró 30 años. Allí me dediqué a investigar qué le gustaba escuchar a la gente, adentrándome en el gusto popular y conociendo la historia de poetas e intérpretes de nuestra música.

¿Cuánto influyó tu origen tucumano y familiar en ese apego por nuestra cultura?

Tuvo una influencia determinante. En mi casa siempre se escuchó música popular: mi padre, aunque era italiano, tenía un gran gusto por el folclore, y mi madre era catamarqueña. Crecí rodeada de ese ambiente, lo que consolidó mi amor por la música autóctona.

En los últimos años asumiste la conducción de las transmisiones de los grandes festivales del país. ¿Cómo viviste esa experiencia en vivo?

Transmitir un festival en vivo como Cosquín o Jesús María es un gran desafío porque no hay red de contención y pueden pasar cosas imprevisibles. Procuré siempre acompañar al oyente poniendo en contexto lo que estaba escuchando, brindando elementos para comprender el repertorio de los artistas y expresando valoraciones críticas con respeto y honestidad. Considero fundamental no halagar alegremente solo por la portación de un nombre, sino mantener una postura sincera ante el público.

Toda esa vivencia se plasma ahora en tu libro "A fuego lento". ¿Qué te motivó a escribirlo?

Era una materia pendiente que sentía en lo personal. Cuando tuve que dejar el programa "Recorriendo el país" por cuestiones de horarios, me quedé con el deseo de volcar todo lo que compartía con la audiencia. No es un trabajo de investigación académica, sino que dejo en papel lo que les he contado por radio: historias, costumbres, recetas de comidas típicas y leyendas de distintas regiones del país.

¿De qué manera abordaste las leyendas y relatos tradicionales en la publicación?

Las leyendas populares como la Telecita o el Kakuy ya son conocidas, pero les agregué un matiz especial creando el personaje de un abuelo que se las relata a sus nietos mientras cocina empanadillas o semitas. De esa forma muestro la gastronomía y las costumbres de cada región. Asimismo, incluyo recetas familiares que los propios oyentes me fueron compartiendo durante las madrugadas.

Si tuvieras que elegir a los referentes del folclore argentino que más te conmueven, ¿quiénes integrarían esa lista?

Mencionaría a Daniel Altamirano, a Cuti y Peteco Carabajal por su enorme capacidad creativa e historia, y fundamentalmente a Horacio Guarany, a quien considero el gran poeta argentino por su capacidad de reflejar desde un testimonio social hasta un paisaje o una historia de amor. En el presente, destaco la evolución y creatividad de Jorge Rojas, y entre las mujeres, sin lugar a dudas, a Mercedes Sosa por su calidad interpretativa excepcional y su capacidad para abrir el género a colaboraciones con otros estilos.

¿Cómo analizás las emergentes expresiones generacionales dentro del folclore actual?

Observo un nuevo movimiento con una fuerte impronta regional que proviene del Chaco Salteño y de las zonas de frontera con Paraguay y Bolivia. Artistas como Lázaro Caballero y Cristian Herrera traen la fuerza del violín y el acordeón con una sonoridad muy auténtica. Es un fenómeno popular emergente que viene empujando con mucha potencia y que está sumando a miles de jóvenes en festivales como Cosquín.

Para finalizar, como es costumbre en nuestro programa, ¿podrías recomendarnos un libro?

Recomiendo "El revés de las lágrimas", de Cristina Loza. Es una obra de cabecera que reúne un valioso compendio de historia, geografía y una historia de amor maravillosa.

Entrevista de Sergio Suppo.