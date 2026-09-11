Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 11 de septiembre.

El número de sorteo es 13030, correspondiente a la Quiniela Turista, realizado el viernes 11 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza es 4915, que se interpreta como A primera (Niña Bonita).

1° 4915

2° 2548

3° 0270

4° 9608

5° 2711

6° 5700

7° 2057

8° 1119

9° 6372

10° 4148

11° 2405

12° 6712

13° 6826

14° 4657

15° 1703

16° 7929

17° 1604

18° 6740

19° 1853

20° 6144

Este sorteo es parte de la tradición de la Quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios significativos. La Quiniela Turista es especialmente popular entre los visitantes y locales, ofreciendo una experiencia única de juego.