Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 11 de septiembre.
El sorteo número 13030 de la Quiniela Turista se realizó el viernes 11 de septiembre a las 22:15, destacando el número 4915, que corresponde a "A primera (Niña Bonita)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es 13030, correspondiente a la Quiniela Turista, realizado el viernes 11 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza es 4915, que se interpreta como A primera (Niña Bonita).
1° 4915
2° 2548
3° 0270
4° 9608
5° 2711
6° 5700
7° 2057
8° 1119
9° 6372
10° 4148
11° 2405
12° 6712
13° 6826
14° 4657
15° 1703
16° 7929
17° 1604
18° 6740
19° 1853
20° 6144
Este sorteo es parte de la tradición de la Quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios significativos. La Quiniela Turista es especialmente popular entre los visitantes y locales, ofreciendo una experiencia única de juego.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13030 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 11 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4915, interpretado como "A primera (Niña Bonita)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Qué es la Quiniela Turista?
Es un tipo de juego de azar popular en Argentina, especialmente entre turistas.