Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 11 de septiembre.
El sorteo número 26559 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 11 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0642, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Zapatillas)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26559 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 11 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0642, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0642
2° 6277
3° 3063
4° 0394
5° 3828
6° 1604
7° 7011
8° 8570
9° 3887
10° 2870
11° 2766
12° 9279
13° 6287
14° 7158
15° 0373
16° 0245
17° 0361
18° 6721
19° 1964
20° 6263
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26559 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 11 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0642.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Zapatillas).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados son 0642, 6277, 3063, 0394, 3828, 1604, 7011, 8570, 3887, 2870, 2766, 9279, 6287, 7158, 0373, 0245, 0361, 6721, 1964, 6263.