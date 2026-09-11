Fin de semana frío en Rosario: cómo estará el tiempo sábado y domingo

FOTO: Gorros y abrigos, la postal de un día frío en Rosario.

El invierno sigue haciendo de las suyas en Rosario, hasta en sus últimos fines de semana. Lejos de despedirse, la estación más fría del año se afianza sobre la región y obliga a reprogramar los planes al aire libre.

Este fin de semana, la ciudad y sus alrededores vivirán jornadas con marcas térmicas bajas y vientos que se harán sentir con fuerza.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mañana del sábado amanecerá con cielo cubierto y chaparrones dispersos.

El viento, que soplará desde el sureste, llegará con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, un factor que acentuará la sensación de frío y mantendrá a raya al termómetro. La temperatura más baja del día será de 10 grados, mientras que la más alta apenas alcanzará los 13.

El domingo, en tanto, no traerá lluvias pero sí más nubosidad. La jornada comenzará con una mínima de apenas 3 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que promete un amanecer bien frío.

Hacia el final del día, el viento irá girando del sureste al noreste. La máxima volverá a ubicarse en torno a los 13 grados, similar a la del sábado.