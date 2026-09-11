En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Central Córdoba

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Fin de semana frío en Rosario: cómo estará el tiempo sábado y domingo

El penúltimo del invierno llega con temperaturas que no superarán los 13 grados y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.     

11/09/2026 | 22:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Gorros y abrigos, la postal de un día frío en Rosario.

FOTO: Gorros y abrigos, la postal de un día frío en Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El invierno sigue haciendo de las suyas en Rosario, hasta en sus últimos fines de semana. Lejos de despedirse, la estación más fría del año se afianza sobre la región y obliga a reprogramar los planes al aire libre.

Este fin de semana, la ciudad y sus alrededores vivirán jornadas con marcas térmicas bajas y vientos que se harán sentir con fuerza.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mañana del sábado amanecerá con cielo cubierto y chaparrones dispersos.

El viento, que soplará desde el sureste, llegará con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, un factor que acentuará la sensación de frío y mantendrá a raya al termómetro. La temperatura más baja del día será de 10 grados, mientras que la más alta apenas alcanzará los 13.

El domingo, en tanto, no traerá lluvias pero sí más nubosidad. La jornada comenzará con una mínima de apenas 3 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que promete un amanecer bien frío.

Hacia el final del día, el viento irá girando del sureste al noreste. La máxima volverá a ubicarse en torno a los 13 grados, similar a la del sábado.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario este fin de semana? Se esperan jornadas con marcas térmicas bajas, vientos fuertes y nubosidad.

¿Quién proporciona la información meteorológica? La información es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo se producirán las condiciones climáticas mencionadas? Las condiciones se esperan durante el fin de semana, especialmente el sábado y el domingo.

¿Dónde se están registrando estas condiciones climáticas? Estas condiciones se están registrando en Rosario y sus alrededores.

¿Cómo afectarán los vientos a la sensación térmica? Los vientos del sureste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, acentuarán la sensación de frío.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf