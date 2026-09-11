Clariá recordó el atentado a las Torres Gemelas: “Presenciábamos el espanto a 10.000 kilómetros”

Este 11 de septiembre se cumplen 25 años de los atentados contra las Torres Gemelas, una jornada que modificó para siempre la historia contemporánea y dejó una herida que todavía permanece abierta.

En Cadena 3, periodistas que vivieron aquel momento desde Córdoba y Nueva York reconstruyeron cómo se experimentó el ataque y recuperaron historias que permiten dimensionar el impacto que tuvo sobre miles de familias.

Miguel Clariá se encontraba aquella mañana en el histórico estudio de Cadena 3, en la calle Alvear, junto al equipo que conducía Mario Pereyra. Poco después de las 8.30 de Argentina, mientras todavía no se comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, María Rosa Beltramo advirtió a Clariá sobre las imágenes que llegaban desde Estados Unidos.

Al regresar al estudio, comenzaron a debatir si se trataba de un accidente. La respuesta llegó en vivo cuando observaron el segundo avión impactar contra la otra torre. “Estábamos presenciando a 10.000 kilómetros el espanto”, recordó Clariá sobre aquellos minutos en los que el mundo comenzaba a cambiar.

Desde Nueva York, el periodista Mauricio Zabalza relató cómo se vivió la jornada de conmemoración y explicó que, para muchos neoyorquinos, el recuerdo continúa siendo demasiado doloroso.

En el memorial construido donde se encontraban las Torres Gemelas, los nombres de las 2.977 víctimas son parte central de un homenaje atravesado por el silencio. Zabalza también recuperó el testimonio de la hermana de un trabajador mexicano que se desempeñaba como cocinero en el restaurante Windows on the World, ubicado en la Torre Norte.

La mujer contó que su familia todavía reclama justicia y que sus sobrinos quedaron sin el sustento económico que representaba su padre.

La tragedia también dejó consecuencias que fueron mucho más allá de aquel 11 de septiembre. Clariá recordó el impacto de haber visitado la Zona Cero apenas dos meses después de los atentados y describió una experiencia marcada por el olor y la devastación que encontró en el lugar.

Con el paso del tiempo, además, comenzaron a conocerse las consecuencias sanitarias que afectaron a sobrevivientes, rescatistas y trabajadores expuestos a la contaminación generada por el derrumbe de las torres.

A 25 años, el recuerdo también convive con una nueva generación que nació después de los atentados. Zabalza explicó que los jóvenes que visitan actualmente el memorial se encuentran con un espacio de enorme solemnidad, aunque muchos no tienen una experiencia personal de aquel acontecimiento.

La memoria, entonces, adquiere un nuevo desafío: transmitir lo ocurrido a quienes no vivieron aquellas imágenes en tiempo real y explicar el impacto que tuvieron sobre la sociedad, la política y las relaciones internacionales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los cambios más profundos también se produjo dentro de la propia sociedad estadounidense. Los atentados desataron una fuerte ola de islamofobia y persecución contra comunidades musulmanas, particularmente visibles en Nueva York.

Un cuarto de siglo después, la ciudad vuelve a poner en el centro de la conmemoración la necesidad de recordar a las víctimas sin convertir el dolor en una condena colectiva contra una religión o una comunidad.

Las Torres Gemelas ya no están, pero la fecha permanece como uno de los acontecimientos que marcaron al mundo en el comienzo del siglo XXI. A 25 años, las historias de quienes estuvieron allí, de quienes perdieron familiares y de quienes fueron testigos desde miles de kilómetros permiten reconstruir no solo el horror de aquel día, sino también las transformaciones que todavía siguen atravesando a la sociedad.

Entrevista de "Amamos Argentina"