Cadena 3 presentó el documental "Crónicas heroicas de la Zona Cero"

Cadena 3 estrenó este jueves a la noche la producción especial titulada “Crónicas heroicas de la Zona Cero”, realizada con motivo del 25º aniversario del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York.

Conducida por Agustina Vivanco, cuenta con dos entrevistas escalofriantes:

William Rodríguez era el conserje de la Torre Norte y se convirtió en un héroe nacional al ayudar a salvar a cientos de personas tras el atentado del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York. El puertorriqueño tenía la única llave maestra del edificio y la usó para abrir puertas y oficinas bloqueadas piso por piso. “Le llamo la llave mágica y aún la conservo en mi poder”, relató. También guió a los bomberos por las escaleras para rescatar a las personas atrapadas hasta el piso 39. Rodríguez se transformó en un activista y portavoz de los derechos de las víctimas hispanas del 11 S, y viaja por el mundo para dar charlas sobre su experiencia de supervivencia.

Alejandra Ciappa se encontraba en Nueva York cursando un post doctorado en genética y al momento del ataque decidió ingresar como voluntaria a la Zona Cero. Entró con la aspiración de auxiliar a sobrevivientes, pero se encontró con que no quedaba nadie con vida. “Eso me aniquiló el ego”, contó. Luego se dio cuenta que debía ayudar a los residentes de los edificios aledaños al desastre y convencerlos que abandonaran sus propiedades por los riesgos de derrumbes. Su sentido de la empatía y compasión le mostró otro camino a seguir en su vida.

En el documental, Rodríguez y Ciappa cuentan cómo lograron sobrellevar esas tremendas experiencias vividas hace 25 años.

El documental también contiene tres audios históricos de Cadena 3: el primer anuncio de Cynthia Zak desde Estados Unidos y la reacción inmediata de Mario Pereyra que entiende la magnitud del desastre; el análisis temprano de Miguel Clariá que advierte sobre la venganza que desplegará el presidente George Bush, y la mención de Chema Forte sobre el principal sospechoso: Osama Bin Laden, un nombre desconocido para la mayoría en el mundo.

Créditos:

Producción periodística y guion: Marcos Villagra y Carlos Marcó

Conducción: Agustina Vivanco

Locución: Fernando Zavala

Edición multimedia: Erika Andújar, Martín Yori,

Edición de sonidos y diseño artístico: Waldo Sandoval

Dirección general: Sergio Suppo