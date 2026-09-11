Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 11 de septiembre

El clima en Rosario para este viernes 11 de septiembre se presenta con condiciones agradables y temperaturas que variarán entre los 11° y 22°. La jornada comenzará con un cielo de nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 15° con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 65%, lo que genera un ambiente cómodo para los rosarinos. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste, contribuyendo a la estabilidad del clima.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 11° y la máxima alcance los 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se anticipan días con temperaturas más frescas. El sábado 12 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 13°, con cielo nublado. El domingo 13, las temperaturas oscilarán entre 7° y 16°, también con cielo cubierto. A partir del lunes 14, se prevé un leve ascenso en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 24° el martes 15, con cielo despejado.