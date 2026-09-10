“El dólar bajo es la nueva normalidad”, afirmó David Miazzo al analizar la economía en Expo Rural

El economista y jefe de la Fundación Agropecuaria para el desarrollo de Argentina (FADA) David Miazzo, en diálogo con Cadena 3 analizó el escenario económico argentino durante su presentación en la Expo Rural y destacó la desaceleración de la inflación, la elevada oferta de dólares y el cambio en la matriz exportadora del país como algunos de los principales factores que explican la estabilidad actual.

Al referirse al 1,7% de inflación registrado en agosto, Miazzo consideró que se retoma la senda descendente después del rebrote inflacionario registrado hacia fines del año pasado y durante el verano. En ese sentido, señaló que las expectativas de las principales consultoras apuntan a que la inflación podría mantenerse en niveles similares durante los próximos meses.

Según explicó, la estabilidad del dólar fue uno de los elementos centrales detrás de la desaceleración de los precios. A esto se suma la denominada inercia inflacionaria, vinculada con la actualización de precios y servicios en función de la inflación pasada.

Miazzo sostuvo que la estabilidad cambiaria observada durante este año responde, principalmente, a un fuerte nivel de oferta de divisas. Entre los factores que mencionó aparecen las exportaciones agropecuarias, las economías regionales, la minería y el sector energético.

“El agro ha exportado bien”, señaló, y destacó también la recuperación de los precios del trigo y el crecimiento de las exportaciones vinculadas con la minería y la energía.

A esa oferta se sumó, según detalló, el ingreso de dólares financieros provenientes del endeudamiento de empresas y provincias en los mercados internacionales, además de las inversiones asociadas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese contexto, el economista sostuvo que el Banco Central pudo incrementar sus reservas mientras la demanda privada de dólares, el turismo y otras necesidades de divisas pudieron ser absorbidas por la mayor oferta.

“El tipo de cambio más bien apreciado, un tipo de cambio más bien bajo, es la nueva normalidad de una Argentina que cambió su matriz de oferta de dólares”, afirmó.

Sin embargo, introdujo una advertencia de cara al próximo año. La sucesión de elecciones provinciales podría generar mayor incertidumbre y volatilidad cambiaria, especialmente si el escenario político no presenta un resultado claro.

Para Miazzo, la transformación más relevante de los próximos años estará vinculada con la capacidad de Argentina para generar dólares a partir de nuevos sectores exportadores.

Estimó que el crecimiento conjunto de la energía y la minería podría generar, hacia 2030, un volumen de divisas comparable con otro complejo sojero. También destacó el creciente número de proyectos presentados bajo el RIGI.

“Estamos hablando de una economía que va generando más dólares por exportaciones”, sostuvo.

En ese proceso, consideró que Vaca Muerta puede convertirse en uno de los pilares de una nueva etapa industrial, a partir de la disponibilidad de gas y energía a costos competitivos a nivel internacional.

Como ejemplos concretos mencionó proyectos vinculados con la siderurgia y los fertilizantes, entre ellos la planta de Siderca en San Nicolás y el proyecto de producción de urea de Pampa Energía en Bahía Blanca.

Frente a la expectativa de una recuperación del consumo, la construcción, el comercio y la industria, Miazzo fue cauteloso.

“No vería una recuperación rápida de esos sectores”, afirmó, al describir una economía que avanza a dos velocidades.

Según su análisis, mientras el agro, la minería y la energía muestran capacidad de tracción, otros sectores vinculados principalmente con las grandes ciudades continúan atravesando dificultades.

También señaló una diferencia regional en los niveles de confianza de los consumidores, con una situación más compleja en el Gran Buenos Aires frente a distintas regiones del interior.

El economista reconoció que la apertura de la economía genera desafíos importantes para la industria, especialmente por el ingreso de productos importados. Al mismo tiempo, remarcó que esa mayor competencia también permite a los consumidores acceder a bienes más baratos.

A su entender, el impacto positivo sobre la actividad llegará de manera gradual, a medida que sectores como la energía y la minería comiencen a demandar proveedores y servicios locales.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el potencial de Argentina para convertirse en un país con energía competitiva a escala internacional.

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Miazzo planteó que el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la producción de gas podrían modificar las condiciones para la instalación de industrias intensivas en energía.

“Argentina, en términos internacionales, gracias al gas de Vaca Muerta, va camino a ser un país de energía barata”, sostuvo.

Para el economista, esa ventaja puede favorecer una nueva etapa de reindustrialización, especialmente en actividades que requieren grandes cantidades de energía, como la siderurgia, los fertilizantes y otras ramas de la industria pesada.

El desafío, concluyó, será atravesar el período de transición y lograr que los beneficios derivados del crecimiento de los sectores exportadores terminen trasladándose al resto de la economía.

Entrevista de "Informados al Regreso"