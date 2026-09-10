Lisandro Martínez y Jamie Carragher: un divertido cruce que causó risas en el programa de CBS Sports

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) - El defensor argentino Lisandro Martínez vivió un momento cómico en televisión junto al exfutbolista inglés Jamie Carragher. Durante una entrevista, al ser preguntado sobre su opinión acerca de Carragher, respondió: "¿Como jugador? Buena persona". Este cruce se produjo en el marco de la Champions League.

La conversación tuvo lugar en un reportaje de CBS Sports, posterior a la victoria del Manchester United por 4 a 0 ante el Sabah de Azerbaiyán, donde Martínez anotó un gol y se destacó como una de las figuras del encuentro. En la charla, estuvo acompañado por Thierry Henry, Jamie Carragher y Micah Richards, quienes forman parte del programa.

En un momento de la entrevista, Richards le preguntó a Martínez sobre su analista favorito, a lo que el argentino respondió eligiendo a Henry. Sin embargo, Carragher intervino diciendo: "¿Y nosotros, los defensores?". Martínez, en tono humorístico, replicó: "Me gusta ver a los jugadores de calidad", lo que provocó risas entre los panelistas.

Posteriormente, Richards profundizó la conversación preguntándole a Martínez qué pensaba de Carragher como jugador. Fue entonces cuando el argentino lanzó la divertida frase que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Carragher tomó el comentario de manera positiva, y el ambiente se mantuvo distendido.

Este intercambio entre Licha Martínez y Carragher no es nuevo. En 2022, el exjugador del Liverpool había cuestionado la capacidad de Martínez en la Premier League, argumentando que su estatura de 1,75 metros le dificultaría desempeñarse adecuadamente como central.

Con el tiempo, Carragher admitió haberse equivocado en sus predicciones sobre el desempeño de Martínez en la liga inglesa y le ofreció disculpas. Desde entonces, han mantenido un tono de broma que continúa hasta el presente.