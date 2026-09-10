Nvidia espera un crecimiento del 70% en 2027, asegura su CEO Jensen Huang

FOTO: Nvidia y su crecimiento en el sector de la IA

Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, compartió su optimismo sobre el futuro de la compañía durante la conferencia Goldman Sachs Communacopia + Technology. Huang afirmó que la empresa está en una trayectoria de crecimiento sin precedentes, proyectando un aumento del 70% en los ingresos para el próximo año. Este pronóstico se apoya en la fuerte demanda de sus productos en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

Huang subrayó que la compañía ha evolucionado significativamente desde sus inicios, cuando los GPU eran principalmente utilizados por consumidores para mejorar la experiencia en videojuegos. "Hoy en día, un solo GPU puede costar hasta 8.5 millones de dólares y está conectado a miles de otros componentes", explicó.

La demanda de un sistema específico que combina 36 CPUs Grace con 72 GPUs Blackwell ha crecido un 27% mes a mes, lo que refleja el interés continuo en las soluciones de Nvidia.

El CEO reafirmó la guía de ingresos de la compañía, que se espera que alcance aproximadamente 400 mil millones de dólares al final del año fiscal actual. Con un crecimiento del 70%, esto significaría alrededor de 680 mil millones de dólares en 2027.

Huang se mostró confiado en este crecimiento, afirmando: "Estamos seguros de que podemos lograr un crecimiento del 70% interanual". Este aumento se debe en gran parte a la creciente adopción de la IA en diversas industrias, donde Nvidia se ha convertido en un actor fundamental.

Además, Huang destacó que Nvidia está presente en todas las áreas de la IA, lo que le permite prever el futuro del sector. "Nvidia es una plataforma fundamental para la industria de la IA. Estamos trabajando con todos los actores importantes, desde OpenAI hasta Anthropic y Google", comentó.

El CEO también abordó las preocupaciones sobre la competencia, mencionando que la compañía está bien posicionada frente a nuevos entrantes y competidores establecidos en el mercado de chips de IA. Huang enfatizó que, a pesar de la creciente competencia, Nvidia ha asegurado contratos por un valor total de 100 mil millones de dólares, lo que le otorga una ventaja competitiva sólida.

En respuesta a las críticas sobre las llamadas "ofertas circulares", donde Nvidia invierte en empresas que a su vez compran sus productos, Huang fue claro: "No es circular si ponemos un poco de dinero y recibimos mucho más a cambio. Estoy viendo un retorno significativo en nuestras inversiones".

Sin embargo, también reconoció que el panorama de la IA está en constante evolución y que la compañía debe adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes y del mercado. "A medida que la industria de la IA madure, las empresas se volverán más eficientes en su uso de infraestructura", concluyó Huang, dejando entrever que el futuro de Nvidia seguirá siendo brillante.