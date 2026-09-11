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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre, Santa Fe presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 11° y 21°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento leves durante la jornada.

11/09/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14°, y la humedad se encuentra en un 66%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, mientras que el viento sopla a 2 m/s desde el este-sureste. La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para este viernes, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe se mantendrá variable. El sábado 12 de septiembre se espera una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo despejado. Para el domingo 13, la mínima será de 7° y la máxima de 16°, con nubes cubiertas. El lunes 14, las temperaturas oscilarán entre 8° y 20°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 15 se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 24°, también con cielo despejado.

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