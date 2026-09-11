Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 11 de septiembre

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El clima hoy viernes 11 de septiembre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.En este momento, el estado del cielo ense presenta con, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14°, y la humedad se encuentra en un 66%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, mientras que el viento sopla a 2 m/s desde el este-sureste. La presión atmosférica es de 1009 hPa.Para este viernes, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.En los próximos días, el clima ense mantendrá variable. El sábado 12 de septiembre se espera una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo despejado. Para el domingo 13, la mínima será de 7° y la máxima de 16°, con nubes cubiertas. El lunes 14, las temperaturas oscilarán entre 8° y 20°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 15 se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 24°, también con cielo despejado.