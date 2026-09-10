Argentina comprará cuatro helicópteros Black Hawk a EE.UU. por una cifra cercana a US$140 millones

FOTO: Las aeronaves norteamericanas (foto) reemplazarán a los Bell UH-1H/Huey II del Ejército.

El Gobierno de Estados Unidos aprobó la provisión de cuatro aeronaves UH-60L Black Hawk a Argentina por un monto cercano a los 140 millones de dólares.

La transacción contempla la entrega de unidades ensambladas por Sikorsky —filial de Lockheed Martin— equipadas con propulsores de General Electric, dispositivos de radiocomunicación, sistemas de navegación y accesorios para contingencias.

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Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias.



No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas.



Seguimos trabajando junto a la Argentina para… — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) September 10, 2026

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Esta adquisición tiene como propósito principal renovar la flota del Comando de Aviación del Ejército, desplazando a las vetustas unidades Bell UH-1H/Huey II, que llevan varias décadas de servicio.

El cargamento tecnológico comprende instrumentos específicos para tareas de auxilio, tales como aparejos de elevación, dispositivos para descenso rápido por cuerda y bolsas Bambi Bucket destinadas al combate de incendios forestales, además de indumentaria de protección, repuestos y capacitación operativa.

Asimismo, los aparatos contarán con receptores de posicionamiento satelital Garmin, transpondedores de identificación segura, equipos de orientación y radios de frecuencias elevadas.

Desde la perspectiva del organismo norteamericano, la incorporación de estos medios fortalecerá el resguardo de las fronteras, el combate del delito trasnacional y la asistencia ante emergencias sin modificar la paridad bélica regional.

La administración estadounidense encuadró el acuerdo en sus metas de política exterior, ponderando el rol de Argentina como socio clave fuera del ámbito de la OTAN en América del Sur.

Las autoridades norteamericanas enfatizaron que las fuerzas armadas locales poseen la capacidad de integrar estos recursos sin necesidad de desplegar asesores adicionales en el país.

Cabe señalar que, hasta la fecha, el Estado argentino disponía de un único ejemplar de este modelo, utilizado exclusivamente para los desplazamientos del jefe de Estado.

Esta compra se inserta en el plan global de modernización del equipamiento de defensa promovido por el gobierno de Javier Milei, que incluye pruebas de interconexión de cazas F-16 con aeronaves P-3C Orion, junto a la suma de blindados Stryker y la actualización de tanques TAM 2C.

Según estimaciones de especialistas en la materia, se proyecta el arribo de un par inicial de aeronaves previo a la conclusión del corriente año, mientras que las dos unidades restantes se sumarían durante el ejercicio siguiente.

A pesar de los avances en materia de reequipamiento, el programa afronta objeciones dentro del arco político nacional por la asignación de recursos.

La legisladora Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, alertó sobre la pronunciada caída salarial del personal castrense —estimada en una merma de 80 puntos porcentuales de su capacidad de compra desde 2023— y denunció la baja de aproximadamente 19.000 uniformados en el mismo lapso.