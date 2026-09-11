Colectivos en Santa Fe: empresarios afirman no poder afrontar aumento retroactivo

FOTO: Aprobada la Línea 22 de colectivos en Santa Fe que conecta este y oeste

El conflicto por el servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe sumó este viernes un nuevo capítulo, en el tercer día consecutivo de asambleas de los choferes, con demoras y dificultades para los usuarios. Desde el sector empresario advirtieron que las empresas no están en condiciones de afrontar el pago retroactivo del aumento salarial acordado para los trabajadores.

Gerardo Ingaramo, representante de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), aseguró que las empresas ya realizaron una propuesta para avanzar con la actualización salarial hacia adelante, pero rechazó la posibilidad de pagar los montos correspondientes a períodos anteriores.

“Nosotros hemos hecho un ofrecimiento. La UTA tiene que entender que nosotros ya estamos haciendo el máximo esfuerzo. No tenemos posibilidades de retroactivo”, afirmó Ingaramo.

El empresario también puso el foco en el esquema de financiamiento del transporte y cuestionó la diferencia entre los recursos que reciben Santa Fe y Rosario. “Siempre pasa lo mismo. A Rosario le dan más fondos que a Santa Fe”, sostuvo, y reclamó que ambas ciudades tengan “igualdad de condiciones”.

El planteo empresario se da mientras continúa la discusión salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los trabajadores mantienen las asambleas que afectan la prestación normal del servicio.

En paralelo, Ingaramo salió al cruce de las declaraciones del intendente de Santa Fe, quien sostuvo que el municipio ya ajustó la tarifa del transporte y que no mantiene deudas con las empresas. Desde FATAP rechazaron esa postura y aseguraron que realizaron una intimación formal al municipio.

“Claramente nosotros hemos hecho la intimación en Santa Fe”, afirmó Ingaramo, quien además cuestionó la modalidad de las medidas de fuerza y sostuvo que, según su interpretación, durante las asambleas debe garantizarse la prestación de al menos el 50% del servicio.

El empresario también criticó que el conflicto salarial termine impactando directamente sobre los pasajeros. “Estamos discutiendo paritarias. Ellos no pueden tomar estas medidas contra la gente trabajadora que sale a laburar”, expresó.