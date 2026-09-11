Newell's y Vélez igualaron 1-1 en un emocionante duelo del Torneo Clausura

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) - En el inicio de la fecha 9 del Torneo Clausura, Newell's y Vélez protagonizaron un intenso partido que finalizó en empate 1 a 1. El encuentro tuvo lugar en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, donde los goles fueron anotados por Ronaldo Martínez para el equipo visitante y Alan Soñora para el local.

A pesar de que Vélez aseguró el primer lugar en la Zona A, dejó escapar la oportunidad de posicionarse como líder de la tabla general. Por su parte, Newell's necesitaba sumar de a tres para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a las copas internacionales.

Durante el primer tiempo, Vélez dominó el juego y generó las mejores ocasiones. Con un Manuel Lanzini destacado en el mediocampo y una conexión efectiva con Ronaldo Martínez, el equipo visitante impuso su ritmo.

El primer gol llegó a los 26 minutos, cuando tras un buen pase de Elías Gómez, Ronaldo Martínez definió de zurda ante la salida del arquero Josue Reinatti.

Después del gol, Newell's intentó reaccionar, pero poco pudo hacer ante la sólida defensa de Vélez, aunque Matías Cóccaro tuvo algunas intervenciones individuales que no lograron concretar en el marcador.

En la segunda mitad, Newell's tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal a los 17 minutos, pero Santiago Solari falló su ejecución, permitiendo que el arquero Tomás Marchiori mantuviera la ventaja para su equipo.

Con más empuje y ante un Vélez fatigado, el equipo local continuó buscando el gol del empate. A los 31 minutos, un impresionante gol de chilena de Walter Núñez fue anulado por offside, frustrando las esperanzas de los hinchas.

Sin embargo, al igual que en el clásico contra Rosario Central la semana pasada, Newell's logró el empate en el tiempo adicional. A los 48 minutos, Alan Soñora ejecutó un tiro libre que sorprendió a Marchiori, quien no pudo evitar que el balón ingresara a su arco.

El público local estalló de alegría al ver cómo su equipo rescataba un punto valioso. Por su parte, Vélez, que alcanzó los 45 puntos, lamentó no haber podido mantener la ventaja, lo que le habría permitido ser el único líder de la tabla anual.

Actualmente, Vélez se encuentra detrás de Argentinos (46 puntos) e Independiente Rivadavia (45, pero con mejor diferencia de gol).