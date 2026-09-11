FOTO: Socios de Belgrano recurren a la Justicia para frenar la asamblea extraordinaria por el estatuto.

FOTO: Socios de Belgrano recurren a la Justicia para frenar la asamblea extraordinaria por el estatuto.

Un grupo de socios del Club Atlético Belgrano acudió a la Justicia para solicitar la suspensión preventiva de la Asamblea Extraordinaria convocada para el próximo martes 15 de septiembre, en la que está previsto tratar una reforma integral del Estatuto Social de la institución.

La presentación fue realizada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 26ª Nominación de Córdoba y está encabezada por Diego Merlino, junto a otros asociados.

El planteo no apunta, según explicaron sus impulsores, a impedir la modernización del club ni constituye una crítica a la actual conducción. El cuestionamiento está centrado en el procedimiento utilizado para convocar la asamblea y en las condiciones en las que se pretende debatir una modificación de semejante alcance.

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Cuestionan el tiempo para debatir la reforma

La convocatoria fue realizada el 31 de agosto. Para el martes 15 está prevista primero una Asamblea Ordinaria y, posteriormente, una Extraordinaria destinada a modificar el Estatuto Social.

Los socios que recurrieron a la Justicia consideran que hubo poco tiempo para analizar y debatir el proyecto, teniendo en cuenta que la reforma contempla cambios relevantes en el funcionamiento institucional, entre ellos modificaciones vinculadas con los mandatos y la participación de los asociados.

Según explicaron, antes de acudir a los tribunales agotaron distintas instancias institucionales mediante cartas documento, una intimación notarial a la Comisión Directiva y presentaciones ante la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ).

El reclamo por el quórum

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el quórum requerido para una Asamblea Extraordinaria.

Diego Merlino sostuvo que el artículo 52 del estatuto vigente establece que, para este tipo de modificaciones, debe estar presente el 25% de los socios activos y vitalicios con derecho a voto.

“Para convocar una asamblea extraordinaria se necesita, para que sea válida, el 25% de los socios con derecho a voto”, explicó a Cadena 3.

Los impulsores de la presentación cuestionan además que la convocatoria contemple la posibilidad de avanzar 30 minutos después de la hora fijada en caso de no reunirse el quórum inicialmente previsto.

Piden acceso al proyecto y al padrón

El planteo judicial también reclama que los asociados puedan acceder de manera clara y con suficiente anticipación al proyecto completo de reforma estatutaria y al padrón definitivo de socios habilitados para votar.

Para los demandantes, esa información resulta necesaria para garantizar una deliberación adecuada y que los socios puedan conocer en detalle las modificaciones que serán sometidas a consideración.

Además, sostienen que cualquier reforma de esta magnitud debe desarrollarse con transparencia, participación y respeto por las reglas establecidas en el estatuto vigente.

Ahora será la Justicia cordobesa la que deberá resolver el pedido de suspensión de la Asamblea Extraordinaria prevista para el martes 15.

Informe de Mateo Ferrer.