Zquizo, la nueva era del entretenimiento integral que une música, medios y gaming

En un movimiento estratégico que reconfigura el mapa de la industria cultural y de medios en Argentina, Artes Group, Vorterix y Grupo Octubre presentaron oficialmente ZQUIZO, una compañía integral de entretenimiento. El proyecto se propone articular el desarrollo artístico, los espectáculos masivos, las comunidades virtuales y la generación de contenidos multiplataforma, bajo una premisa clara: lo digital y lo presencial no compiten, sino que se potencian.

La estructura reúne capacidades complementarias. Artes Group aporta 25 años de trayectoria en management, producción, giras y booking; Vorterix suma casi 15 años de liderazgo en streaming, audiencias nativas y construcción de comunidades; y Grupo Octubre incorpora su ecosistema de medios —televisión, radio, vía pública, gráfica y plataformas digitales— junto a sus equipos de producción.

ZQUIZO Records y el acompañamiento integral a artistas

Uno de los pilares inmediatos es ZQUIZO Records, una división pensada para acompañar a músicos y creadores en todas las etapas de su carrera: scouting, management, grabación, distribución, marketing, vinculación con marcas y giras. El modelo puede ser integral o asociarse con artistas que ya cuentan con equipos propios.

Un ejemplo concreto de esta dinámica fue la campaña de Q’Lokura para su show en Vélez. A través del concepto “La República del Cuarteto” y el personaje “El Tribunero”, difundido en una red coordinada de medios, la banda agotó 8.000 entradas en menos de diez horas. Además, El Tribunero se sumará a partir del 21 de septiembre al programa Paren la Mano, de Canal 9.

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Bienvenidos a la presentación en sociedad de ZQUIZO. ??



El entretenimiento de hoy no es solamente digital.

Tampoco es solamente analógico.

Es híbrido. pic.twitter.com/vBUiK0cTzy — Vorterix (@Vorterix) September 10, 2026

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Durante la presentación, Mario Pergolini subrayó la filosofía del proyecto: “No se trata de elegir entre una pantalla y un escenario. Se trata de conectarlos. La propuesta no busca reemplazar la experiencia online por la presencial, sino generar proyectos en los que ambos se potencian.”

Convocatoria federal, club físico y expansión al gaming

ZQUIZO lanzó una convocatoria federal abierta para nuevas bandas y solistas de todo el país. Los seleccionados recibirán impulso profesional y la posibilidad de tocar en los festejos por los 15 años de Vorterix en 2027.

En el plano físico, la compañía construye La Sede, un club de 400 metros cuadrados en el barrio de Colegiales. Pensado como punto de encuentro para comunidades digitales, ofrecerá torneos, transmisiones y grabaciones en vivo, noches de juegos de mesa, arcades japoneses y encuentros para ver finales o lanzamientos en comunidad.

El ecosistema se amplía también al terreno de los videojuegos. ZQUIZO desarrollará títulos para celulares, consolas y PC. El primero será un runner en el que los avatares esquivan obstáculos al ritmo de canciones de artistas asociados. Para potenciar su alcance, sellaron una alianza con Trihaus, firma que representa a más de 50 influencers en Latinoamérica con un impacto conjunto de 600 millones de seguidores, y proyectan lanzar en 2027 una plataforma de música jugable.

Un nuevo venue en Buenos Aires

Como cierre del despliegue, la empresa confirmó la construcción de un nuevo espacio propio para espectáculos en vivo en la Ciudad de Buenos Aires, con capacidad para entre 5.000 y 6.000 asistentes. La fecha de inauguración y la ubicación exacta se comunicarán en las próximas semanas.

Con esta estructura, ZQUIZO busca consolidar un circuito completo en el que pantallas, música, videojuegos y escenarios convivan bajo un mismo ecosistema, redefiniendo la manera en que se producen, distribuyen y viven las experiencias de entretenimiento en Argentina.