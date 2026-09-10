Carla Peterson critica a Milei por sus comentarios sobre la natalidad y los pañuelitos verdes

FOTO: "Es violencia": Carla Peterson le respondió a Milei sobre "la locura de los pañuelitos verdes".

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- En el marco de su participación en la serie biográfica sobre Armando Barreda, la actriz Carla Peterson abordó temas sensibles como los femicidios a nivel nacional. En este contexto, criticó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había relacionado la disminución de la natalidad con que "estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes".

Al referirse a la polémica frase del mandatario, Peterson expresó: "Si vas a tratar a las mujeres como repositoras de las personas, es violencia. No es así. Puedo entender posturas de un montón de cuestiones, pero no es así".

La intérprete, centrando su atención en la serie que retrata el trágico desenlace de los crímenes cometidos por el odontólogo, subrayó la gravedad de los llamados "discursos de odio" y afirmó: "Si desde arriba baja la violencia en cataratas cuando no te gusta algo".

Al reflexionar sobre la comunicación de temas relacionados con el género, subrayó: "Es un pequeño lugar, hay que cuidarlo y tener cuidado de no creer que "porque hoy hicimos esto, ya está". Hay casos como este -refiriéndose al femicidio- que ocurren todos los días".

"También depende mucho la forma en que empezamos a visibilizar. En algunos lugares estamos más atentos y con responsabilidad, mientras que en otros espacios aún rinde y hay gente a la que no le interesa pensar de otra manera".