En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Carla Peterson critica a Milei por sus comentarios sobre la natalidad y los pañuelitos verdes

La actriz cuestionó al presidente por vincular la baja de natalidad con los pañuelitos verdes. Además, abordó la problemática de los femicidios y la violencia institucional en el país.

10/09/2026 | 19:48Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google

FOTO: "Es violencia": Carla Peterson le respondió a Milei sobre "la locura de los pañuelitos verdes".

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- En el marco de su participación en la serie biográfica sobre Armando Barreda, la actriz Carla Peterson abordó temas sensibles como los femicidios a nivel nacional. En este contexto, criticó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había relacionado la disminución de la natalidad con que "estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes".

Al referirse a la polémica frase del mandatario, Peterson expresó: "Si vas a tratar a las mujeres como repositoras de las personas, es violencia. No es así. Puedo entender posturas de un montón de cuestiones, pero no es así".

La intérprete, centrando su atención en la serie que retrata el trágico desenlace de los crímenes cometidos por el odontólogo, subrayó la gravedad de los llamados "discursos de odio" y afirmó: "Si desde arriba baja la violencia en cataratas cuando no te gusta algo".

Al reflexionar sobre la comunicación de temas relacionados con el género, subrayó: "Es un pequeño lugar, hay que cuidarlo y tener cuidado de no creer que "porque hoy hicimos esto, ya está". Hay casos como este -refiriéndose al femicidio- que ocurren todos los días".

"También depende mucho la forma en que empezamos a visibilizar. En algunos lugares estamos más atentos y con responsabilidad, mientras que en otros espacios aún rinde y hay gente a la que no le interesa pensar de otra manera".

Lectura rápida

¿Qué dijo Carla Peterson sobre Javier Milei?
Criticó sus comentarios vinculando la baja de natalidad con los pañuelitos verdes, considerándolos violentos.

¿Cuál es el contexto de sus declaraciones?
Se pronunció en relación a la serie sobre Armando Barreda y la problemática de los femicidios.

¿Qué opinó sobre la violencia institucional?
Se refirió a la violencia que se genera desde los discursos de odio y su impacto en la sociedad.

¿Cómo ve la comunicación sobre género?
Destacó la necesidad de cuidar el discurso y no dar por terminado el debate sobre femicidios.

¿Qué aspectos resaltó sobre la visibilización de estos temas?
La responsabilidad en la comunicación varía según el contexto y hay quienes no están dispuestos a cambiar su perspectiva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf