La hija de Vadalá inicia audiencias con Netflix por la serie de Moria Casán

FOTO: \"No vamos a admitir dilación\": la primera audiencia de la hija de Vadalá por la serie de Moria.

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia entre la familia de Luis Vadalá, con un enfoque particular en su hija Ingrid, y los representantes de la serie de Netflix. Se ha agendado una nueva reunión para el próximo 30 de septiembre, donde la abogada de la familia, Belén Escalera, declaró: "No vamos a admitir dilación".

En la audiencia celebrada ayer participaron los representantes legales de Netflix, la productora y de Moria Casán, explicó la letrada en una conversación con el periodista Juan Etchegoyen.

Escalera añadió: "Dado que se trató de información confidencial, no podemos ofrecer detalles sobre las cuestiones internas abordadas durante la audiencia. Sin embargo, es importante mencionar que se programó una nueva audiencia para el 30 de septiembre, con el fin de proseguir las negociaciones".

La abogada también indicó que en la reunión se notó una posible intención de dilatar el proceso por parte de los representantes de Netflix. "Frente a esto, mantuvimos una postura firme y solicitamos la fijación de una nueva fecha de audiencia para avanzar de manera más concreta", expresó.

Escalera subrayó: "Nuestra posición es clara: no vamos a aceptar más dilaciones en el proceso. Si en la próxima audiencia no hay un ofrecimiento concreto, serio y acorde a las expectativas de Ingrid, se procederá inmediatamente hacia la instancia judicial correspondiente".

Finalmente, la abogada concluyó: "En ese escenario, además, la pretensión económica de nuestra parte será necesariamente superior, considerando las consecuencias, el tiempo perdido y los costos asociados a la judicialización del conflicto".