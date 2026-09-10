La hija de Vadalá inicia audiencias con Netflix por la serie de Moria Casán
La familia de Luis Vadalá se reunió con representantes de Netflix y Moria Casán. La próxima audiencia está programada para el 30 de septiembre.
FOTO: \"No vamos a admitir dilación\": la primera audiencia de la hija de Vadalá por la serie de Moria.
Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia entre la familia de Luis Vadalá, con un enfoque particular en su hija Ingrid, y los representantes de la serie de Netflix. Se ha agendado una nueva reunión para el próximo 30 de septiembre, donde la abogada de la familia, Belén Escalera, declaró: "No vamos a admitir dilación".
En la audiencia celebrada ayer participaron los representantes legales de Netflix, la productora y de Moria Casán, explicó la letrada en una conversación con el periodista Juan Etchegoyen.
Escalera añadió: "Dado que se trató de información confidencial, no podemos ofrecer detalles sobre las cuestiones internas abordadas durante la audiencia. Sin embargo, es importante mencionar que se programó una nueva audiencia para el 30 de septiembre, con el fin de proseguir las negociaciones".
La abogada también indicó que en la reunión se notó una posible intención de dilatar el proceso por parte de los representantes de Netflix. "Frente a esto, mantuvimos una postura firme y solicitamos la fijación de una nueva fecha de audiencia para avanzar de manera más concreta", expresó.
Escalera subrayó: "Nuestra posición es clara: no vamos a aceptar más dilaciones en el proceso. Si en la próxima audiencia no hay un ofrecimiento concreto, serio y acorde a las expectativas de Ingrid, se procederá inmediatamente hacia la instancia judicial correspondiente".
Finalmente, la abogada concluyó: "En ese escenario, además, la pretensión económica de nuestra parte será necesariamente superior, considerando las consecuencias, el tiempo perdido y los costos asociados a la judicialización del conflicto".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la audiencia?
La familia de Luis Vadalá se reunió con representantes de Netflix y Moria Casán.
¿Quién es la abogada de la familia?
La abogada es Belén Escalera.
¿Cuándo se llevará a cabo la próxima audiencia?
La próxima audiencia está programada para el 30 de septiembre.
¿Qué postura adoptó la abogada?
La abogada afirmó que no admitirán dilaciones en el proceso.
¿Qué pasará si no hay un acuerdo?
Si no hay un ofrecimiento concreto, se procederá a la instancia judicial correspondiente.
[Fuente: Noticias Argentinas]