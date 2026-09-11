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Día del Cliente: Carrefour celebra en más de 80 tiendas de Córdoba con promos y productos cordobeses

Será este viernes, con regalos, actividades y promociones de hasta 2x1 en distintas categorías en las tiendas de Córdoba capital, Villa Allende y Río Cuarto.

11/09/2026 | 11:51Redacción Cadena 3

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Carrefour celebra con promociones y productos cordobeses

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Carrefour celebrará este viernes 11 de septiembre el Día del Cliente en sus más de 80 sucursales de la provincia de Córdoba, con regalos, actividades, sorteos y promociones especiales de hasta 2x1 en distintas categorías para quienes visiten las tiendas o compren en Carrefour.com.ar.

El Día del Cliente es la fecha que la compañía definió para reconocer a quienes la eligen durante todo el año. La iniciativa busca potenciar la cercanía de la marca, uno de sus atributos más distintivos, y acompañar la compra cotidiana con precios accesibles y sorpresas para celebrar.

Estar cerca tuyo es acompañarte los 365 días del año, cuidando tu bolsillo, simplificando tus compras y ofreciéndote buenos precios para que puedas elegir lo mejor para vos y tu familia”, escribió Noël Prioux, Director Ejecutivo de Carrefour Argentina, en la carta que la compañía envió a sus clientes.

Conocemos eso especial y propio de cada barrio, cada pueblo y cada ciudad. Por eso trabajamos junto a PyMEs y productores locales para que los productos que representan a los clientes lleguen a la góndola de su barrio”, señaló Prioux. Hoy la cadena comercializa más de 1.000 productos regionales en góndola, además de 1.800 productos marca Carrefour, que en un 98% también están fabricados por PyMES, y que representan un 25% de participación en las ventas.

En Córdoba habrá ofertas de productos cordobeses, con precios especiales hasta el 15 de septiembre.

Productos cordobeses destacados

• Alfajor de chocolate negro / dulce de leche El Cordobés de 50 grs: $427.

Maní salado sabor limón y pimienta Bordi 150 grs: $2.520

Además, hasta el 15 de septiembre se conseguirán productos regionales con precios especiales, como la crema de leche Manfrey pote de 350 cc a $4.058 y el yogur firme de frutilla, vainilla o dulce de leche Manfrey de 140 g a $660. En la góndola podrán encontrarse también marcas cordobesas como Pritty, Café Vélez, Orale, Alfajores Chamás y Rumipal.

Sucursales participantes en Córdoba

• Hipermercado - Avda. Colón 4800

• Hipermercado - Avda. O’Higgins 3700

• Hipermercado - Avda. Recta Martinolli 7800

• Hipermercado - Avda. Río de Janeiro 1787, esq. Mendoza (Villa Allende)

• Market - Sobremonte 902 (Río Cuarto)

• Maxi - Cacheuta 4419

• Maxi - Avda. Juan B. Justo 4775

• Y 76 tiendas Express distribuidas en la provincia.

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