Del aula al teatro: la seño que reunió a 100 alumnos para cantar cuarteto y se volvió viral

FOTO: Natalia Barraco, la docente viral de música que usa el cuarteto como recurso pedagógico.

Natalia Barraco, docente de música de Río Cuarto, se volvió viral por llevar el cuarteto al aula y convertirlo en una herramienta para enseñar la historia y la cultura cordobesas.

En el Día del Maestro, visitó los estudios de Cadena 3 y compartió una propuesta que combina contenidos teóricos, práctica musical y experiencias artísticas fuera de la escuela.

La profesora trabaja en las escuelas Benita Arias y San Buenaventura. Sus alumnos de quinto año tuvieron que rendir un examen sobre las raíces y la evolución del cuarteto, antes de pasar a la instancia de tocar y cantar. El entusiasmo que despertó el género también la impulsó a ampliar sus propios conocimientos.

"Cuando empecé a dar cuarteto en la escuela, lo daba solo teórico. Después me di cuenta de que a los chicos les gustaba, entonces empecé a interiorizarme", contó.

Durante su formación docente, Barraco había elegido especializarse en guitarra. Para acompañar las canciones cuarteteras, comenzó a practicar con el teclado, aunque no tiene uno en su casa. "Practico en los recreos o en las horas libres", explicó. El instrumento que llevó a la radio se lo prestó la escuela Benita Arias.

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Su vínculo con esta música comenzó mucho antes de convertirse en profesora. Vivió en el campo con sus padres hasta los 18 años y recordó los casetes de Gary, Banda XXI y Miguel "Conejito" Alejandro que tenía su mamá. También mencionó su gusto por Walter Romero.

Según relató, durante su paso por el conservatorio encontró una formación más orientada al folclore, con menos espacio para géneros como el cuarteto, el rock y la cumbia. Para profundizar en la música cordobesa, leyó libros y consultó documentales y videos.

La respuesta de los estudiantes la alentó a seguir. Barraco contó que trabaja el cuarteto característico con chicos de primaria y que se emociona cuando logran ejecutar los ritmos en instrumentos como congas y bongós. "Les encanta", aseguró.

También destacó que las canciones de otras épocas encuentran buena recepción entre los alumnos. "El prejuicio está en nosotros, los grandes", sostuvo. Según explicó, los chicos se entusiasman con temas que no conocían y, después de aprenderlos, le comentan cuánto les gustaron.

Una de las canciones elegidas por los propios estudiantes fue "Soy cordobés", de Rodrigo Bueno. La docente consideró que sus referencias a la historia y a los protagonistas del cuarteto ofrecían una oportunidad para trabajar esos contenidos. Al mismo tiempo, conversó con el grupo para adaptar algunos pasajes, entre ellos las menciones al alcohol, al ámbito escolar.

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La propuesta también llegó a un teatro de Río Cuarto. Cien alumnos participaron de una grabación de "La gaita de la Cenicienta", de Gary, acompañados por Los Sopla Fortune, la banda en la que Barraco canta y toca.

La profesora valoró la posibilidad de que los estudiantes grabaran junto a músicos y se acercaran a un espacio cultural que algunos quizá no conocían. "Una oportunidad maravillosa", describió.

En las clases también hay lugar para resolver la falta de instrumentos con materiales cotidianos. Durante la entrevista, un oyente recordó que sus dos hijas, exalumnas de Barraco, utilizaban baldes y palos de escoba para hacer música. La docente explicó que también recurren a latas, porque los instrumentos disponibles no alcanzan para todos en cursos de 35 estudiantes.

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Su visita a Cadena 3 incluyó una demostración de ese trabajo. Con el teclado y las letras repartidas entre los conductores, convirtió el estudio en una clase participativa. Interpretaron versiones adaptadas de "Revolución", de Monada; "Soy cordobés", de Rodrigo; y "Todo el año", de Sebastián. También hubo lugar para "La gaita de la Cenicienta".

Entre canciones, Barraco explicó que aprender a entrar a tiempo requiere contar los pulsos y practicar. En la escuela, señaló, repiten las canciones muchas veces hasta que los estudiantes se familiarizan con ellas.

La docente había madrugado para viajar desde Río Cuarto acompañada por su novio y una amiga. Con guardapolvo y el teclado prestado, celebró una jornada distinta: "Estoy muy feliz de estar acá. Es un honor estar en Cadena 3 con todos ustedes". Antes de despedirse, extendió el saludo a sus colegas: "Feliz día a todos los docentes".

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Entrevista de Fernando Genesir.