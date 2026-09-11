Frío, promesas y emoción: miles de peregrinos caminan hacia el Milagro en Salta

FOTO: Una de las columnas partió el 1 de septiembre desde Santa Victoria Oeste.

Miles de peregrinos avanzan hacia la ciudad de Salta para participar de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Entre las 200 peregrinaciones se encuentra la que partió el 1 de septiembre desde Santa Victoria Oeste, cuyos integrantes atraviesan cerros y soportan bajas temperaturas, viento y cansancio.

En diálogo con Cadena 3, Trinidad Ángelo, participante de la caminata, contó que las promesas y los agradecimientos personales sostienen el esfuerzo de quienes recorren cientos de kilómetros para reencontrarse con las imágenes religiosas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En su caso, recordó que pidió por la recuperación de su hijo, quien se había fracturado un pie cuando tenía siete años. "Yo lo quería ver sanito a mi hijo", expresó. Según relató, hizo una promesa en Salta y el niño se recuperó, una experiencia que vincula con su fe.

"Varias promesas que hicimos se me cumplieron y por eso lo hacemos", explicó sobre los motivos que la impulsan a peregrinar.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La llegada a la Catedral representa uno de los momentos más emotivos del recorrido. Trinidad describió una sensación de renovación espiritual y destacó que allí afloran los sentimientos acumulados durante las jornadas de caminata. "Todos lloramos ahí", afirmó.

El trayecto también presenta dificultades. Según recordó, el segundo día después de la salida de Santa Victoria fue especialmente duro por el viento y la falta de apoyo durante ese tramo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

A lo largo del camino, los peregrinos también encontraron personas que les brindaron atención médica, alimentos y agua, una ayuda para afrontar las exigencias de la travesía.

Se solicita circular con precaución a los conductores por la presencia de fieles en las rutas.

Además de las columnas que avanzan a pie, hay peregrinos que viajan en bicicleta desde Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Elisa Zamora.