Investigan si un alumno creó falsos desnudos con IA de nueve compañeras en Santa Fe

FOTO: El abogado Martín Durando, que patrocina a una de las familias afectadas. (Foto: El Litoral/Archivo)

La Justicia investiga la creación y difusión de imágenes falsas de desnudos de nueve alumnas de una escuela secundaria de San Justo, Santa Fe, elaboradas mediante inteligencia artificial a partir de fotografías reales.

El abogado Martín Durando, que patrocina a una de las familias afectadas, actualizó la cantidad de víctimas en diálogo con Cadena 3 y advirtió sobre las consecuencias que la situación provocó en las adolescentes.

"Ahora hay nueve chicas afectadas. Hay una de 16 años y las demás son de 15 y 14 años", precisó el letrado. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Cecchini, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa).

Según la denuncia, las fotografías originales habrían sido obtenidas de redes sociales, como Instagram y Facebook, y luego manipuladas para simular desnudos. El material circuló, al menos en parte, a través de WhatsApp.

Durando señaló como presunto responsable a un adolescente que concurre al mismo establecimiento y conoce a las víctimas. La investigación deberá determinar su participación y establecer si hubo otras personas involucradas en la elaboración y difusión de las imágenes.

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El abogado explicó que las manipulaciones conservaban el rostro y el entorno de las fotografías originales, lo que hacía más verosímiles los desnudos ficticios. "Eso le da más realismo y más impacto. Entonces, por supuesto, mayor humillación para estas chicas", sostuvo.

También describió las consecuencias emocionales de la difusión: "Algunas no querían ni ir a la escuela", afirmó, y señaló que la situación les produjo un daño psicológico y moral.

Durante la entrevista, Durando se refirió al antecedente de Córdoba, donde una causa similar fue elevada a juicio con una acusación por lesiones graves en un contexto de violencia de género. Explicó que ese encuadre apunta a acreditar el daño psicológico causado a las víctimas por la circulación de las imágenes.

Sin embargo, aclaró que esa vía no puede trasladarse automáticamente al caso santafesino. Para avanzar con una acusación similar, sostuvo, sería necesario demostrar lesiones de la gravedad que exige esa figura penal.

"El obstáculo que tenemos en el derecho penal es que la figura no se puede inventar", expresó. En ese sentido, reclamó que el Congreso sancione una legislación específica que contemple y penalice estas conductas.

Consultado sobre la posible aplicación del nuevo régimen penal juvenil, Durando indicó que los hechos denunciados ocurrieron días antes del 5 de septiembre, fecha que señaló como la de entrada en vigencia de la reforma. Por ese motivo, consideró más probable que no queden alcanzados por la nueva normativa.

Aclaró, no obstante, que la investigación debe establecer si hubo nuevos hechos después de esa fecha, lo que podría modificar el análisis sobre la ley aplicable.

El letrado valoró la respuesta del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Según relató, las familias fueron recibidas rápidamente, contaron con la intervención de una psicóloga y pudieron aportar las pruebas que habían reunido.

"Recibieron todas las pruebas que teníamos. Ordenaron medidas. Así que la recepción fue buena", señaló. Por último, indicó que no mantuvieron ni intentaron establecer contacto con los padres del adolescente señalado como presunto responsable.

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Entrevista de Miguel Clariá.