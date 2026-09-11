Quedaron varados por la nieve en las Altas Cumbres y tuvieron que ser rescatados

Una intensa nevada durante la madrugada obligó a cortar el tránsito en el Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba, y a desplegar un operativo para asistir a vehículos varados y evacuar a sus ocupantes. La acumulación de nieve alcanzó entre 10 y 15 centímetros y se registró formación de hielo sobre la calzada.

El director de Seguridad Vial de la Policía Caminera, comisario Andrés Aguirre, explicó en diálogo con Cadena 3 que el cierre de la ruta provincial E-34 se dispuso por precaución, ante las dificultades para circular.

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FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

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"Algunos vehículos que transitaban por esa vía quedaron varados, ya que no podían traccionar", señaló el funcionario.

Para retirar los vehículos y asistir a las personas, la Policía solicitó la colaboración de bomberos voluntarios y del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

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Entre los vehículos inmovilizados había uno que transportaba pasajeros, que debió ser retirado hacia el sector de Mina Clavero. Aguirre confirmó que el operativo permitió sacar a todas las personas que habían quedado varadas. "Todos están bien, en muy buen estado de salud. No hubo ninguna complicación", aseguró el comisario sobre los evacuados.

El Camino de las Altas Cumbres permanecía cerrado al tránsito por las condiciones de la calzada.

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Informe de Lucía González.