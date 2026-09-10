Diego Flores, ocho veces campeón argentino, brilla entre las leyendas del ajedrez en Madrid

El ajedrez argentino tiene una destacada representación en Madrid, donde se desarrolla el torneo internacional “Leyendas y prodigios”, un particular encuentro que reúne a grandes maestros consagrados y jóvenes jugadores que buscan abrirse camino en la elite mundial.

Entre los representantes argentinos se encuentra Diego Flores, gran maestro internacional y ocho veces campeón argentino, quien participa de un certamen que le permite compartir partidas con algunas de las figuras más reconocidas del ajedrez internacional y con las nuevas promesas de la disciplina.

Flores integra el grupo de jugadores de mayor trayectoria del torneo, aunque comparte protagonismo con el joven Faustino Oro, la gran sensación del ajedrez argentino y uno de los prodigios más destacados del mundo, además de Francisco Fiorito, otro joven maestro argentino que llega a Madrid después de conquistar recientemente el torneo internacional de Andorra.

“Es un torneo muy lindo, es realmente muy fuerte, hay mucha categoría”, dijo Flores a Cadena 3 al describir la competencia. El gran maestro explicó que, por su edad y extensa trayectoria, forma parte de la generación de jugadores que en este encuentro representan a las “leyendas”, mientras que Oro ocupa claramente el lugar de “prodigio”.

La relación de Flores con el ajedrez comenzó casi por accidente. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1982, regresó a la Argentina cuando tenía apenas dos años y se radicó junto a su familia en Junín.

Su padre fue quien le enseñó a mover las piezas, pero fue años después, cuando tenía alrededor de nueve o diez años, que comenzó a acercarse de manera más sistemática a la disciplina.

“Fue casi una casualidad”, recordó Flores. Un día llegó a la escuela municipal de ajedrez de Junín y, a partir de entonces, nunca volvió a abandonar el juego.

La facilidad para progresar y sus condiciones naturales hicieron que rápidamente encontrara en el ajedrez una actividad en la que podía destacarse. Desde entonces, prácticamente toda su vida quedó ligada al tablero, a los torneos y a la enseñanza.

La carrera profesional de un ajedrecista de elite no necesariamente permite vivir exclusivamente de los premios obtenidos en los torneos. Flores explicó que, además de competir, desarrolla una importante actividad como entrenador.

“Doy muchas clases, sobre todo online”, contó.

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La enseñanza se convirtió así en una parte fundamental de su actividad profesional y le permite sostener su carrera competitiva.

Según explicó, para jugadores de un nivel similar al suyo resulta difícil depender únicamente de la participación en torneos para obtener ingresos. Por eso, la combinación entre competencia y formación de otros ajedrecistas aparece como una alternativa habitual dentro del circuito profesional.

La presencia de Flores en Madrid también permite observar el contraste entre distintas generaciones del ajedrez argentino. Mientras él acumula décadas de experiencia y ocho títulos nacionales, Faustino Oro, con apenas 12 años y próximo a cumplir 13, representa la nueva generación que busca conquistar un lugar entre los mejores del mundo.

El torneo “Leyendas y prodigios” propone justamente ese cruce: jugadores de extensa trayectoria frente a jóvenes que buscan acelerar su llegada a la elite.

Para Flores, participar de una competencia de estas características constituye además una oportunidad poco habitual. “Estoy disfrutando de jugar un torneo de este nivel, que en mi caso no es tan común”, señaló.

Con una carrera construida durante décadas, el gran maestro argentino vuelve a compartir escenario con algunos de los nombres más importantes del ajedrez internacional. Y lo hace junto a una nueva generación encabezada por Oro, que empieza a escribir su propia historia frente al tablero.

Entrevista de Adrián Cragnolini.