Impresionantes imágenes: la nieve volvió a las Altas Cumbres y congeló la ruta
La nevada comenzó anoche en la zona de La Posta y obligó a interrumpir la ruta E-34. La Policía Caminera decidió el cierre preventivo por la baja visibilidad y el peligro en la calzada.
11/09/2026 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.
FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.
FOTO: La nieve comenzó a caer este jueves a la noche, alrededor de las 23.
FOTO: La nieve comenzó a caer este jueves a la noche, alrededor de las 23.
FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.
FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.
FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.
Una intensa nevada cubrió de blanco la zona alta de las sierras cordobesas durante la noche de este jueves y dejó imágenes impactantes del paisaje invernal.
Ante la acumulación de nieve, la presencia de hielo sobre el asfalto y la fuerte reducción de la visibilidad, la Policía Caminera dispuso un corte total y preventivo del tráfico en el Camino de las Altas Cumbres.
El fenómeno meteorológico comenzó a registrarse pasadas las 23 en el tramo de la ruta provincial E-34 a la altura de La Posta, en el Valle de Traslasierra.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El descenso de la masa de aire frío llegó acompañado por vientos intensos y marcas térmicas que rondaron los 4°C en los sectores más elevados de la montaña, condiciones que favorecieron la congelación de la carpeta asfáltica.
Las autoridades mantienen el operativo de seguridad y el monitoreo constante sobre la traza para evaluar las condiciones del camino.
El tránsito permanecerá interrumpido hasta que mejoren las condiciones climáticas y la calzada resulte segura para la circulación vehicular, por lo que se solicita a los conductores evitar la zona y tomar vías alternativas.
/Inicio Código Embebido/
Pronóstico. Clima: alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos fuertes en 13 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia para distintos puntos del país. En la nota, el detalle.
/Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico ocurrió? Una intensa nevada cubrió la zona alta de las sierras cordobesas.
¿Quién dispuso el corte del tráfico? La Policía Caminera realizó un corte total y preventivo del tráfico.
¿Cuándo comenzó el fenómeno? Comenzó a registrarse pasadas las 23 del jueves.
¿Dónde se registró el fenómeno? En el tramo de la ruta provincial E-34 a la altura de La Posta, en el Valle de Traslasierra.
¿Por qué se interrumpió el tránsito? Por la acumulación de nieve, hielo en el asfalto y reducción de la visibilidad.