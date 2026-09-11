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Impresionantes imágenes: la nieve volvió a las Altas Cumbres y congeló la ruta

La nevada comenzó anoche en la zona de La Posta y obligó a interrumpir la ruta E-34. La Policía Caminera decidió el cierre preventivo por la baja visibilidad y el peligro en la calzada.

11/09/2026 | 08:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

La nieve comenzó a caer este jueves a la noche, alrededor de las 23.

FOTO: La nieve comenzó a caer este jueves a la noche, alrededor de las 23.

La nieve comenzó a caer este jueves a la noche, alrededor de las 23.

FOTO: La nieve comenzó a caer este jueves a la noche, alrededor de las 23.

Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

FOTO: Tormenta de nieve en las Altas Cumbres obligó evacuaciones.

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Una intensa nevada cubrió de blanco la zona alta de las sierras cordobesas durante la noche de este jueves y dejó imágenes impactantes del paisaje invernal.

Ante la acumulación de nieve, la presencia de hielo sobre el asfalto y la fuerte reducción de la visibilidad, la Policía Caminera dispuso un corte total y preventivo del tráfico en el Camino de las Altas Cumbres.

El fenómeno meteorológico comenzó a registrarse pasadas las 23 en el tramo de la ruta provincial E-34 a la altura de La Posta, en el Valle de Traslasierra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El descenso de la masa de aire frío llegó acompañado por vientos intensos y marcas térmicas que rondaron los 4°C en los sectores más elevados de la montaña, condiciones que favorecieron la congelación de la carpeta asfáltica.

Las autoridades mantienen el operativo de seguridad y el monitoreo constante sobre la traza para evaluar las condiciones del camino.

El tránsito permanecerá interrumpido hasta que mejoren las condiciones climáticas y la calzada resulte segura para la circulación vehicular, por lo que se solicita a los conductores evitar la zona y tomar vías alternativas.

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/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico ocurrió? Una intensa nevada cubrió la zona alta de las sierras cordobesas.

¿Quién dispuso el corte del tráfico? La Policía Caminera realizó un corte total y preventivo del tráfico.

¿Cuándo comenzó el fenómeno? Comenzó a registrarse pasadas las 23 del jueves.

¿Dónde se registró el fenómeno? En el tramo de la ruta provincial E-34 a la altura de La Posta, en el Valle de Traslasierra.

¿Por qué se interrumpió el tránsito? Por la acumulación de nieve, hielo en el asfalto y reducción de la visibilidad.

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