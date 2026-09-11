Clima: alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos fuertes en 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 11 de septiembre una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes, nevadas y viento que afectan a 13 provincias.

Alerta naranja por tormentas en el Litoral y norte

Rige alerta naranja por tormentas en Misiones, Corrientes y Chaco. Se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, que pueden estar acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 60 y 90 mm, con los mayores registros posibles en Misiones.

Alerta amarilla por tormentas

Una alerta amarilla por tormentas alcanza a Formosa y Santa Fe. En estas zonas se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con granizo, intensas precipitaciones en cortos períodos y ráfagas fuertes. Los acumulados estimados oscilan entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

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?? Según informa el @SMN_Argentina, se prevé para hoy viernes el desarrollo de tormentas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, abudante caída de agua, granizo y fuertes vientos.



??? Asimismo, durante la noche, habrá presencia de… pic.twitter.com/Aq7qISfzCn — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 11, 2026

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Vientos fuertes

Hay alerta amarilla por vientos en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Juan y San Luis. En el área cordillerana se esperan vientos del oeste de 50 a 70 km/h, con ráfagas de hasta 100 km/h en los niveles más altos. En sectores de Mendoza y San Luis se prevén vientos del sur de 30 a 50 km/h, con ráfagas superiores a 70 km/h.

Nevadas en la Patagonia y Cuyo

Se mantiene alerta naranja por nevadas en el extremo sur de Mendoza, y la franja central de Neuquén (aquí por lluvias también). Se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 20 y 40 cm, que pueden ser superados de forma puntual.

También hay alerta amarilla por nevadas en Río Negro, con valores estimados de 5 a 10 cm (superables localmente). En zonas de menor elevación la precipitación podría ser en forma de lluvia o nieve.