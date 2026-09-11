Un incendio en un tablero eléctrico provocó un operativo en pleno centro de Rosario

Un principio de incendio se registró este viernes en un edificio en construcción ubicado en Jujuy al 2041, entre Moreno y Balcarce, en Rosario. El fuego comenzó en un tablero eléctrico de la planta baja y fue controlado por una dotación de Bomberos Zapadores con ayuda inicial de vecinos.

El inmueble no está terminado y no tiene habitantes, por lo que no se registraron heridos. El fuego estaba contenido en la planta baja, aunque generó preocupación en el edificio lindero por la posibilidad de que las llamas y el humo ascendieran.

La Policía mantuvo cortes preventivos en la zona de Moreno y Jujuy y también sobre Salta a la altura de Moreno. Los bomberos ya se retiraron del lugar y, según informó el móvil, el incendio quedó completamente controlado. El origen habría sido un desperfecto técnico.

Informe de Fernando Carrafiello.